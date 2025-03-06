Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам, фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного (планируемого, управляемого) хаоса, активно внедрявшуюся командой Байдена. Так что от перемены лиц в Овальном кабинете, похоже, ничего не меняется. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.0 комментариев
Пентагон решил внедрить систему военного планирования на основе ИИ
Пентагон решил внедрить систему Thunderforge на основе ИИ для ускорения принятия военных решений
Пентагон подписал контракт с компанией Scale AI для создания ИИ-системы Thunderforge, предназначенной для улучшения военного планирования в изменяющихся оперативных условиях.
Пентагон заключил контракт с американской компанией Scale AI на разработку прототипа системы военного планирования с использованием искусственного интеллекта под названием Thunderforge, передает ТАСС. Согласно заявлению на сайте Отдела оборонных инноваций (DIU) Минобороны США, новая система предназначена для поддержки принятия решений и автоматизации рабочих процессов в изменяющейся оперативной обстановке.
Проект Thunderforge будет в первую очередь внедрен в Индо-Тихоокеанском и Европейском командованиях Вооруженных сил США. По задумке американскитх военных, это позволит более эффективно разрабатывать кампании, распределять ресурсы и проводить стратегическую оценку. Система обеспечит военным специалистам своевременное реагирование на возникающие конфликты, заявил руководитель проекта Брайс Гудман.
Сообщается, что для реализации Thunderforge Scale AI планирует сотрудничать с американской военно-промышленной компанией Anduril и корпорацией Microsoft. Их технологические разработки могут быть интегрированы в новую систему, чтобы улучшить ее функциональность и адаптивность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус морской пехоты США планирует использовать ИИ для улучшения координации и управления воздушными операциями.
Ранее сообщалось, что ВСУ опробуют американские технологии с использованием ИИ для обнаружения потенциальных целей на поле боя с помощью дронов.
Между тем Пентагон приказал Киберкомандованию США прекратить все наступательные кибероперации против России.