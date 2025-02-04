Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.8 комментариев
Пентагон раскрыл план по внедрению ИИ в авиацию морпехов США
Авиация морпехов США запланировала внедрение ИИ и развитие беспилотных систем
Корпус морской пехоты США планирует использовать ИИ для улучшения координации и управления воздушными операциями, а также создавать смешанные подразделения с пилотируемыми и беспилотными аппаратами.
Авиация Корпуса морской пехоты США намерена активно внедрять технологии искусственного интеллекта для совершенствования систем управления и принятия решений. Новый план развития воздушного компонента, опубликованный на сайте Пентагона, предусматривает использование ИИ в обработке больших данных для улучшения координации подразделений и выбора оптимальных тактических сценариев для пилотов, сообщает ТАСС.
Согласно документу, реализация проекта «Орел» станет ключевой частью плана. Этот проект предполагает реформирование системы организации боя, направленное на более рассредоточенное размещение самолетов и командования, чтобы усложнить противнику их поражение. Проект также предусматривает делегирование принятия боевых решений на низший уровень, предоставляя больше автономии эскадрильям и отдельным пилотам.
Кроме того, авиация Корпуса морской пехоты планирует внедрение грузовых дронов для снабжения и координации совместного использования ударных и разведывательных беспилотников вместе с пилотируемыми самолетами. Одним из приоритетов станет создание подразделений с ведущими пилотируемыми и ведомыми беспилотными аппаратами.
Частью плана является модернизация авиационного парка с закупкой 420 истребителей F-35, с акцентом на палубные F-35C. Планируется также внедрение современных цифровых решений в обучении пилотов и обновление наземной инфраструктуры авиационных подразделений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что гонка в развитии технологий искусственного интеллекта сопоставима с космическими программами и гонкой вооружений, а в России представили оснащенные ИИ беспилотники-перехватчики.