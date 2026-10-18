Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
При массированной атаке БПЛА на Петербург погиб человек
Беглов: Один человек погиб и пятеро пострадали при атаке БПЛА на Петербург
В результате массированной атаки беспилотников на Петербург погиб один человек, еще пятеро получили ранения и находятся в больницах, сообщил губернатор Александр Беглов.
«Вследствие массированной атаки беспилотных средств военного назначения со стороны украинских нацистов один человек погиб, пять пострадали и находятся в больницах», – написал Беглов в Max.
По его словам, повреждены 12 многоквартирных и два частных жилых дома, где сейчас ведутся восстановительные работы. Эвакуированные ночью жители уже возвращаются в свои квартиры.
Силы МЧС продолжают тушение пожаров на территории «Петербургского нефтяного терминала», нефтебазе «Ручьи» и на промышленных складах в Колпинском районе. Оперативный штаб продолжает работу, воздушная опасность в городе отменена.
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