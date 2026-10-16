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    Планету охватывает война полов
    16 октября 2026, 12:10 Мнение

    Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис

    обозреватель РИА «Новости»

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    В России разворачивается война полов. Заметнее всего это, разумеется, в социальных сетях, но интернет в данном случае отражает – пусть и несколько гипертрофированно – процессы реальной жизни. «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам» (то есть женщин, которые при разводе оставили детей с отцами на том основании, что те имеют лучшие возможности для их материального обеспечения). Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

    Накал интернет-противостояния настолько высок, что производит прямо-таки угнетающее впечатление. Так что можно понять тревогу носителей традиционных взглядов, которые видят в происходящем целенаправленное разрушение отношений между мужчиной и женщиной в нашем обществе. Понять их тревогу можно, а вот согласиться с их мнением не получается. Потому что происходящее – результат куда более глубоких, масштабных и объективных процессов, нежели зловещие планы глобалистской элиты.

    Для начала стоит сказать, что эта самая война полов касается вовсе не только нашей страны. Она охватывает всё большую часть мира, только самые слаборазвитые его уголки оказались пока не затронуты. И причина этой войны в том, что окончательно сломалась экономика межполовых отношений – экономика, которая, конечно, имела свои особенности в разных цивилизациях и эпохах, но в самой своей сути была неизменна на протяжении тысячелетий.

    Исторически отношения мужчины и женщины были сосредоточены на главной цели – выживании. В первую очередь – конкретной семьи, но в конечном счете – человечества в целом. Только семья была залогом выживания и в дальнейшем – процветания. Одиночка был обречен и вынужден влачить убогое существование. И для решения данной задачи отношения полов оказались опутаны сложной системой распределения функций, ответственности и обязательств, где каждый знал свое место.

    Жизнь была настолько сурова, что очень долго в этой системе выживания фактор чувств, симпатии и любви между партнерами в принципе во внимание не принимался – не до того было, люди постоянно ходили по лезвию бритвы – как бедные крестьяне, так и могущественные правители. Но даже когда постепенно стал возможным самостоятельный и добровольный выбор партнера на основе чувств, экономика межполовых отношений не изменилась: вклад обоих супругов в семейную жизнь в соответствии со сложившимся разделением труда и функций был обязательным условием благополучия. Даже каких-то 50 лет назад в городе (про жизнь на селе и говорить не приходится) человеку одному было трудно: большинству одиноких женщин приходилось тяжело без мужских рук в доме, где постоянно требовалось что-то прибить, починить, собрать и отремонтировать, а большинство одиноких мужчин были вынуждены довольствоваться откровенно убогим бытом, поскольку поддержание порядка и чистоты требовало огромных усилий – и было зоной женской ответственности.

    Собственно, эмоции и чувства партнеров именно потому оказались в фокусе межполовых отношений, что материальный бэкграунд был незыблемым, пусть и подтачивался постепенно по мере прогресса – спорить о нем просто не имело смысла.

    И вот за последние двадцать–тридцать лет вся эта многовековая (если не многотысячелетняя) конструкция сломалась, причем сразу по всем направлениям: от радикального упрощения быта в силу развития технологий и сферы сервиса до контрацепции, от равноправия полов до тестов ДНК.

    Кстати, последнее – чрезвычайно показательный пример того, какие этически и технологически сложные задачи стоят перед современным миром и требуют своего решения.

    Набирает популярность – главным образом в мужской среде – идея автоматического ДНК-тестирования младенцев в роддоме, чтобы мужчина был уверен, что именно он отец ребенка. Эту идею поддерживают и многие женщины, но развивают ее: не только мужчина, но и любой ребенок имеет право точно знать, кто его отец, и получать от него поддержку. А это означает необходимость полной базы данных всех половозрелых мужчин страны, чтобы по тесту ДНК можно было гарантированно найти отца младенца. Побочным плюсом данной системы станет дополнительный инструмент в борьбе с сексуальными преступлениями. Но очевидно, что собирать ДНК у всех мужчин и не собирать у женщин – неправильно, нарушает принцип равенства полов и справедливости, и дискриминирует представителей сильного пола. Тем более что у этого тоже будут свои плюсы – например, исключит путаницу младенцев в роддомах, если тестировать будут обоих родителей. И вот мы добрались до логического завершения этой идеи и должны ответить на вопрос: мы готовы к созданию общенациональной базы данных ДНК абсолютно всех жителей страны? Нам это точно надо? Мы готовы к последствиям, которые повлечет данный шаг?

    Этот крайне сложный и спорный пример не отменяет главного: человечество в своем развитии дошло до точки, когда рухнули основы – экономические, материальные, финансовые, на которых испокон веков строились отношения мужчин и женщин. А сами люди не изменились, они не стали более алчными эгоистами по сравнению с прошлыми поколениями. Просто последний век-полтора было проще быть романтиком, сосредоточенным на высоком – на морали, этике и чувствах, потому что прагматичный базис отношений был непоколебим и подразумевался сам собой.

    Сейчас фокус в отношениях мужчин и женщин во многом сместился на материальное, потому что происходит поиск, нащупывание и пересборка межполовой и семейной экономики. Неприятная новость в том, что процесс находится в самом начале и совпадает с критическим падением рождаемости – и в этот тяжелый демографический кризис на полном ходу влетает почти всё человечество. Это обещает непростое испытание нашему биологическому виду в обозримом будущем. Но это никак не отменяет того, что нынешние яростные споры женщин и мужчин о том, кто кому и что должен, отражают не чью-то злую волю, а объективные процессы, в которых прежняя реальность испаряется на глазах, а вместе с ней и правила, по которым испокон веков жили люди. А значит, пришло время вырабатывать новые – справедливые и соответствующие миру, который мы построили.

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