Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.4 комментария
Путин призвал обратить внимание на репродуктивное здоровье россиян
Путин назвал серьезной задачей вопрос репродуктивного здоровья граждан
Президент России Владимир Путин на форуме организации «Деловая Россия» заявил о необходимости обратить пристальное внимание на вопрос репродуктивного здоровья граждан.
Глава государства подчеркнул, что проблемы в этой сфере часто встречаются как у мужчин, так и у женщин, передает РИА «Новости».
«Что касается репродуктивного здоровья, то сейчас экология и прочие условия, стресс и прочее, и у мужчин, и у женщин такие проблемы частенько встречаются. Поэтому мы должны обращать на это внимание и без иронии, без всяких шуточек. Это очень серьезный вопрос. И государство старается это делать», – сказал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление Путина на съезде «Деловой России».
Президент заявил о быстром развитии платформенной экономики в стране.
Глава государства отметил отсутствие существенного ущерба нефтеперерабатывающим заводам после украинских атак.