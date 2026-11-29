На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.4 комментария
Пакистан выразил надежду на возобновление прямого авиасообщения с Россией
Посол Пакистана Тирмизи заявил о желании возобновить прямые рейсы в Россию
Исламабад рассчитывает, что предстоящий визит премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Россию поможет решить вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между странами, заявил посол республики в Москве Файсал Нияз Тирмизи.
«Прямое авиасообщение является важной составляющей нашей более широкой двусторонней повестки по укреплению связей и остается приоритетом для Пакистана», – заявил Тирмизи РИА «Новости».
Посол отметил, что отсутствие прямых рейсов создает практические ограничения для расширения двусторонней торговли, инвестиций, туризма и академических обменов. Он добавил, что с обеих сторон растет понимание экономической и стратегической значимости улучшения связей.
Тирмизи также сообщил, что подготовка программы визита премьер-министра Пакистана в Москву, запланированного на 30 ноября, находится на завершающей стадии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия и Пакистан подписали программу экономического сотрудничества до 2030 года.
Во вторник посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи сообщил о работе над возобновлением регулярных авиарейсов.
В понедельник премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф запланировал посетить Россию с трехдневным визитом 30 ноября.