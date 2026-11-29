Ученый Богачев: Вспышки на Солнце похожи на электрические взрывы

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Вспышки на Солнце – это электрические взрывы. Бывает на Земле, что взрывается вдруг трансформатор, или более простой бытовой пример – вы включаете свет, и взрывается электрическая лампочка. Вот это все – модель вспышки на Солнце», – цитирует Богачева РИА «Новости».

По его словам, активные области на Солнце можно сравнить с клубками проводов без изоляции, где «токи текут прямо в плазме, как Гольфстрим в океане». Ученый пояснил, что вспышки происходят в момент, когда эта гигантская электрическая машина «искрит и пробивает».

Богачев также отметил, что обстановка на Солнце последние месяцы остается спокойной, и сильных вспышек до конца текущего года не прогнозируется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о вероятности продолжения возобновившихся на Солнце вспышек в течение пары дней с последующим затишьем.

Руководитель лаборатории Сергей Богачев назвал высокую скорость изменений на Солнце причиной затруднения прогнозирования активности на несколько недель.

В четверг ученый рассказал об ожидании до конца 2026 года лишь одной слабой магнитной бури при условии отсутствия внезапных вспышек на звезде.