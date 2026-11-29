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Ученый сравнил вспышки на Солнце с электрическими взрывами
Ученый Богачев: Вспышки на Солнце похожи на электрические взрывы
Вспышки на Солнце напоминают по своей природе мощные электрические взрывы, происходящие в неисправных трансформаторах или электрических лампочках, заявил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
«Вспышки на Солнце – это электрические взрывы. Бывает на Земле, что взрывается вдруг трансформатор, или более простой бытовой пример – вы включаете свет, и взрывается электрическая лампочка. Вот это все – модель вспышки на Солнце», – цитирует Богачева РИА «Новости».
По его словам, активные области на Солнце можно сравнить с клубками проводов без изоляции, где «токи текут прямо в плазме, как Гольфстрим в океане». Ученый пояснил, что вспышки происходят в момент, когда эта гигантская электрическая машина «искрит и пробивает».
Богачев также отметил, что обстановка на Солнце последние месяцы остается спокойной, и сильных вспышек до конца текущего года не прогнозируется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о вероятности продолжения возобновившихся на Солнце вспышек в течение пары дней с последующим затишьем.
Руководитель лаборатории Сергей Богачев назвал высокую скорость изменений на Солнце причиной затруднения прогнозирования активности на несколько недель.
В четверг ученый рассказал об ожидании до конца 2026 года лишь одной слабой магнитной бури при условии отсутствия внезапных вспышек на звезде.