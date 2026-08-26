Первое, что спросил после ампутации: где тут футбольное поле?

Анна Долгарева
Превзойдет ли Елена Зеленская мужа в кровожадности
Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?
Ирина Алкснис
Почему надо защищать пенсионера с ружьем и девочку со Смешариками
На днях страну всколыхнули два очень разных, но одновременно очень похожих случая. В Волгоградской области штрафанули на 40 тыс. рублей пенсионера, пытавшегося сбить дрон, а в Тульской области местные власти пригрозили наказанием 12-летней девочке, нарисовавшей Смешариков на детской площадке.
Игорь Караулов
Вместо Канье Уэста лучше позвать артиста из Северной Кореи
Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.