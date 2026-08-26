Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?0 комментариев
Минпромторг предложил расширить национальный режим на промышленные услуги
Алиханов предложил распространить национальный режим на промышленные услуги
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил распространить национальный режим на услуги и работы в промышленности.
Алиханов на встрече с Путиным предложил распространить национальный режим на услуги и работы в промышленности, передает ТАСС. Инициатива направлена на дозагрузку отечественных предприятий.
По словам Алиханова, инвестиции в промышленность выросли с 3 трлн рублей в 2021 году до 7,3 трлн рублей в 2025 году, а ввод новых мощностей увеличился более чем на 80%.
«Но несмотря на эти положительные результаты, мы видим затухание спроса по отдельным секторам. При этом у нас сейчас в ряде отраслей сформировались профицитные мощности. И чтобы их дозагрузить – у нас есть целый ряд обращений на этот счет. Мы предлагаем распространить национальный режим в государственных закупках и закупках госкомпаний не только на конечные товары, когда приобретается что-то материальное, но и на работы и услуги, чтобы при их оказании в том числе использовался российский продукт», – сказал министр.
Встреча прошла в Кремле, где Алиханов доложил о результатах работы ведомства за первое полугодие 2026 года, передает РИА «Новости».
Путин регулярно встречается с Алихановым на совещаниях с членами правительства. Так, в марте глава Минпромторга доложил президенту о работе по выпуску автобусов и рельсового транспорта на совещании по вопросам обновления парка общественного транспорта в регионах страны.
Ранее министерство выступило за приоритетную выдачу отечественной продукции на электронных торговых площадках.
В начале года Путин поручил оказать дополнительные меры поддержки предприятиям со снижающимися объемами производства.