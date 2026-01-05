Путин поручил поддержать предприятия со снижающимся производством

Tекст: Денис Тельманов

Владимир Путин поручил правительству России оказать поддержку предприятиям, работающим в секторах экономики с сокращением объемов производства, передает ТАСС. Соответствующее указание содержится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

В документе подчеркивается: «Правительству Российской Федерации принять дополнительные меры, направленные на поддержку предприятий, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, в которых по итогам 2025 года наблюдалось снижение объема производства».

Кроме того, кабмину поручено проанализировать причины низких показателей достижения национальных целей развития в регионах, находящихся на последних десяти позициях в рейтинге по этим показателям. По итогам анализа должны быть разработаны и реализованы мероприятия, способствующие улучшению ситуации в этих регионах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин дал правительству указания по доработке национальных проектов, уточнению методик оценки и обеспечению финансирования технологического развития России.

Президент России Владимир Путин утвердил основные задачи и показатели для достижения национальных целей развития страны до 2030 года.