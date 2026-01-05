Путин утвердил задачи нацразвития России до 2030 года

Дробницкий оценил вероятность операций США против Гренландии и Панамы

Американист Дробницкий: Трамп показал суть настоящего многополярного мира

Tекст: Андрей Резчиков

«Уже есть все внутренние и внешние предпосылки для решимости Дональда Трампа идти дальше. Он поставил задачу сосредоточить политический класс Америки и остальные страны в Западном полушарии на том, что от Европы стоит отказываться: она стоит дорого и культурно чужда США. А в Западном полушарии хватает своих вызовов и предстоит еще много «славных» дел», – отмечает американист Дмитрий Дробницкий.

По его мнению, следующим шагом скорее станет не Иран или Гренландия, а Панама, «но сперва администрации Белого дома потребуется системная работа по управлению Венесуэлой».

«Все зависит от управляемости ситуации. Через несколько дней станет ясно, способны ли США управлять Боливарианской республикой. Одно дело – привезти Николаса Мадуро в США в наручниках. Это было красиво и бессовестно, но дальше надо обеспечить приход в страну нефтяных компаний и показать себя «хорошими полицейскими» Западного полушария, повторить события расцвета времен появления доктрины Монро в XIX веке», – рассуждает Дробницкий.

Он напомнил, что на следующей неделе Конгресс США, уже одобривший военные расходы на 2026 год, будет обсуждать резолюцию с осуждением операции в Каракасе. Против действий Трампа выступают не только демократы, но и многие республиканцы. «Это происходит потому, что большинство конгрессменов воспитаны в евроатлантической традиции», – пояснил спикер.

При этом свержение Мадуро ставит перед Россией ряд вопросов, полагает Дробницкий. «С одной стороны, надо говорить о нарушении международного права, а с другой – мы же позитивно отнеслись к новой Стратегии национальной безопасности США», – отметил он. В этом документе, напомним, Европа описана уничижительно; Россия более не называется «прямой угрозой», а отношения между Вашингтоном и Москвой названы приоритетными для стратегической стабильности.

«При этом там черным по белому прописаны амбиции Трампа в отношении всего Западного полушария. И когда великие державы делают, что хотят – это и есть настоящий многополярный мир, где центры силы принимают решения, исходя из национальных интересов и без оглядки на Устав ООН. Поэтому России тоже придется ответить на этот вызов», – заключил собеседник.

Как пишет британское издание The Guardian, свержение Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы вызывало тревогу у Дании и Ирана.

Газета напомнила о недавних заявлениях Трампа о том, что «США вооружены и готовы прийти на помощь иранцам, протестующим в связи с падением курса валюты и ростом цен». Кроме того, в декабре американский лидер грозил Ирану «серьезными последствиями» за продолжение работы над ракетными и ядерными проектами.

Издание подчеркивает, что в Вашингтоне не скрывают интереса к Гренландии. В декабре датская военная разведка заявила, что США представляют угрозу национальной безопасности страны, после того как американские чиновники открыто говорили о планах установить контроль над этим регионом всеми доступными средствами.

В воскресенье посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен призвал уважать территориальную целостность страны после публикации жены замглавы аппарата Белого дома Кэти Миллер карты Гренландии, окрашенной в цвета флага США. Серенсен отметил, что Дания и США являются близкими союзниками, и их сотрудничество должно продолжаться. Он подчеркнул, что безопасность США тесно связана с безопасностью Гренландии и Дании, при этом Гренландия уже входит в состав НАТО.

То, как Европейский союз реагировал на события в Венесуэле, стало проявлением двойных стандартов. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. «Пора наблюдать двойные стандарты в реальном времени», – указал Дмитриев в соцсетях.

К посту он прикрепил публикацию главы евродипломатии Каи Каллас с призывом к США проявлять сдержанность по поводу Венесуэлы. Дмитриев также указывал на отсутствие новых комментариев по ситуации с Венесуэлой от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.