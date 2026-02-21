Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.5 комментариев
Скандально известный украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу пресс-секретаря Паралимпийской сборной России Дмитрия Сазонова.
«Миротворец» внес в свою базу пресс-секретаря Паралимпийской сборной России Дмитрия Сазонова, передает РИА «Новости». На странице сайта указано, что Сазонов якобы причастен к посягательству на суверенитет и территориальную целостность Украины. В анкетных данных отмечается его должность руководителя отдела по связям с общественностью аппарата Паралимпийского комитета России.
По сведениям с официального сайта Паралимпийского комитета России, Дмитрий Сазонов работает с Паралимпийской командой страны с 2016 года. Он занимается организацией публичных мероприятий и поддерживает коммуникацию со СМИ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский сайт «Миротворец» добавил в свою базу 25 российских малышей.
В октябре «Миротворец» также внес российского подростка в список так называемых «экстремистов».
В начале октября в эту же базу попали шесть российских детей.