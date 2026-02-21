Благотворительный хоккейный матч при поддержке детского омбудсмена прошел на ГУМ-Катке

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, мероприятие прошло 20 февраля 2026 года на ГУМ-Катке в Москве. В преддверии Дня защитника Отечества в столицу приехали более 20 семей из Москвы, Московской, Калужской, Тверской и Ярославской областей, а также тридцать детей из Донецкой и Луганской Народных Республик. Организатором матча выступила Академия хоккея имени В.В. Петрова при участии Уполномоченного при президенте России по правам ребенка в поддержку фонда «Страна для детей».

Среди почетных гостей мероприятия были Вячеслав Фетисов, Гавриил Гордеев, Олег Рой, а также другие известные российские спортсмены и представители шоу-бизнеса. Мария Львова-Белова отметила: «Главными зрителями матча по нашему приглашению стали многодетные семьи, семьи участников СВО из разных регионов нашей страны и дети из Донецкой и Луганской Народных Республик. Сами они потом при желании тоже смогут показаться на коньках. Для нас важно, что мероприятие проходит на Красной площади – в сердце нашей Родины. Здесь удивительная атмосфера, особенно в эти масленичные дни».

В программу мероприятия входили хоккейный матч с участием юных спортсменов Академии Петрова, известных государственных, спортивных, культурных и общественных деятелей, выступления фигуристов, масленичные угощения, катание на коньках на Красной площади, а также специальное выступление певицы Виктории Дайнеко. Львова-Белова поблагодарила всех, кто поддержал инициативу, и подчеркнула, что средства, собранные на матче, пойдут на поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.