«Миротворец» добавил в базу 25 малышей

В базу экстремистского сайта «Миротворец» внесли 25 детей двух-трех лет

Tекст: Мария Иванова

Создатели украинского экстремистского сайта «Миротворец» внесли в свою базу еще 25 детей, рожденных в 2022 и 2023 годах, значительная часть которых является гражданами Украины, передает ТАСС.

Детям, которым всего два-три года, вменяют «сознательное нарушение государственной границы» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины. В качестве основания приводятся факты их пересечения КПП из Ростовской области в ЛНР и ДНР.

Всего за последнюю неделю в списки сайта добавили порядка 100 детей того же возраста. Ранее администрация «Миротворца» вносила в базу не только несовершеннолетних подростков, но и младших детей: в 2021 году туда попала писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которой было 12 лет.

Администраторы объясняли размещение Савенковой тем, что она якобы участвовала в «антиукраинских пропагандистских мероприятиях». Сама Савенкова назвала публикацию личных данных детей на подобных сайтах нарушением прав ребенка.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник ранее отмечал, что такие действия указывают на готовность боевиков террористического режима расправляться с русскими детьми.

Сайт «Миротворец» действует с 2014 года и размещает личные данные людей, которых считает «угрозой для национальной безопасности Украины», в том числе журналистов, артистов и политиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее база «Миротворца» пополнилась именами более 20 малышей, которых обвиняют в якобы нарушении украинской границы.

До этого еще шесть российских детей внесли в этот список на Украине.

В сентябре данные троих российских детей в возрасте шести, восьми и 12 лет также внесли в скандальную украинскую базу.