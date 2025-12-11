Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.16 комментариев
Очаги возгорания возникли из-за БПЛА на промобъекте в Воронежской области
Очаги возгорания возникли из-за сбитого БПЛА упали на территорию промышленного объекта на юге Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
«В местах падения обломков в одном из муниципалитетов на юге региона возникло несколько локальных очагов возгорания на промышленном объекте. Оперативные службы находятся на местах», – сообщил он.
Гусев уточнил, что пострадавших, по предварительным данным, нет. Всего он отметил, на территории двух районов области и одного городского округа было обнаружено, уничтожено и подавлено уже более трёх беспилотников.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское Минобороны доложило о ликвидации 37 дронов ВСУ за три вечерних часа среды.