Очаги возгорания возникли из-за БПЛА на промобъекте в Воронежской области

Tекст: Катерина Туманова

«В местах падения обломков в одном из муниципалитетов на юге региона возникло несколько локальных очагов возгорания на промышленном объекте. Оперативные службы находятся на местах», – сообщил он.

Гусев уточнил, что пострадавших, по предварительным данным, нет. Всего он отметил, на территории двух районов области и одного городского округа было обнаружено, уничтожено и подавлено уже более трёх беспилотников.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское Минобороны доложило о ликвидации 37 дронов ВСУ за три вечерних часа среды.