Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.
Лавров и глава МИД Ирана обсудили иранскую ядерную программу
Москва и Тегеран провели координацию по вопросам иранской ядерной программы накануне сессии Совета управляющих МАГАТЭ, уделив особое внимание региональной безопасности, сообщил МИД России.
Как говорится в сообщении МИД России, министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи провели телефонный разговор по инициативе иранской стороны.
Основное внимание стороны уделили обсуждению предстоящей сессии Совета управляющих МАГАТЭ и обменялись мнениями по вопросам иранской ядерной программы.
Пресс-служба подчеркнула: «Состоялась полезная сверка часов по тематике иранской ядерной программы в преддверии открывающейся сессии Совета управляющих МАГАТЭ».
В ходе диалога также обсуждались вопросы содействия разрешению афгано-пакистанских противоречий политико-дипломатическими средствами и важность достижения устойчивого мира между Палестиной и Израилем на международно-правовой основе. Министры отметили возрастающую динамику двусторонних контактов, что способствует укреплению стратегического партнерства Москвы и Тегерана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана заявили о прекращении диалога по ядерной теме с европейскими странами.
Министры иностранных дел России и Египта обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы и подчеркнули важность предотвращения эскалации.
Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила о получении предложения по восстановлению ядерного диалога.