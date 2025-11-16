  • Новость часаАвианосец ВМС США Gerald R Ford вошел в Карибское море
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян От прагматизма до цинизма в политике – один шаг, и США его сделали

    Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.

    11 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    9 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    15 комментариев
    16 ноября 2025, 22:07 • Новости дня

    Тегеран отказался от переговоров с «евротройкой» по ядерной программе

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Ирана объявили, что прекращают диалог по ядерной теме с европейскими странами, ссылаясь на действия по механизму snapback.

    Замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран не собирается возобновлять переговоры с Великобританией, Германией и Францией по иранской ядерной программе, передает ТАСС. Причиной такого решения стало инициирование «евротройкой» механизма snapback, направленного на восстановление антииранских санкций Совета Безопасности ООН.

    Хатибзаде уточнил, что обсуждение атомной повестки с «евротройкой» завершается, поскольку, по его мнению, европейские страны действовали вразрез с нормами международного права. Он подчеркнул, что с Германией, Францией и Британией сохраняются отношения по другим вопросам, однако диалог по ядерной тематике более невозможен.

    Совет Безопасности ООН 26 сентября отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, который продлевал на шесть месяцев действие резолюции 2231, поддерживающей соглашение по иранской ядерной программе. 28 сентября Совбез ввел в действие комплекс санкций против Ирана.

    29 сентября Совет Евросоюза, вслед за «евротройкой», частично восстановил рестрикции против Ирана. Эти меры включают запрет на въезд некоторых лиц, заморозку активов, торговые ограничения, ограничения в работе иранских банков в Европе и запрет обслуживания иранских грузовых рейсов в европейских аэропортах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта обсудили иранскую ядерную программу, отметив необходимость предотвратить новую эскалацию. Иран прекратил обогащение урана из-за повреждения ключевой ядерной инфраструктуры в результате атак.

    15 ноября 2025, 11:46 • Новости дня
    Каллас заговорила о победе России
    Каллас заговорила о победе России
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подчеркнула, что поддержка Украины обойдется дешевле, чем последствия победы России на Украине.

    Каллас заявила о необходимости продолжения санкционного давления против России, передает РИА «Новости». Она призвала страны Евросоюза увеличить поддержку Украины и не ослаблять введенные ранее ограничения.

    По словам Каллас, «поддержка Украины – сущая мелочь по сравнению с ценой победы России». Глава дипведомства подчеркнула, что политические и экономические усилия Евросоюза в поддержку Киева необходимо сохранить, несмотря на расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила о включении рестрикций по криптовалютам в новый пакет антироссийских санкций.

    Каллас также признала провал встречи «коалиции желающих» по теме Украины.

    Она ранее заявила, что Европа и Киев обязательно должны принимать участие в любых будущих мирных переговорах по ситуации на Украине.

    Комментарии (23)
    15 ноября 2025, 16:34 • Новости дня
    Журналист Боуз назвал мерзкими слова Каллас о России

    Журналист Боуз назвал мерзкими слова Каллас о выгоде конфликта против России

    Журналист Боуз назвал мерзкими слова Каллас о России
    @ Eoin Noonan/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Ирландский журналист Чей Боуз подверг критике главу евродипломатии Каю Каллас из-за ее «мерзких» высказываний о выгоде для Европы сохранения конфликта на территории Украины.

    Ирландский журналист Чей Боуз публично осудил высказывание главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о выгоде продолжения вооруженного конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    По его мнению, Европарламент доверил должность самой глупой женщине, которая, по выражению Боуза, «говорит самую мерзость».

    Журналист также подчеркнул, что украинские кладбища буквально переполнены погибшими.

    Ранее Кая Каллас подчеркнула, что поддержка Украины обойдется дешевле, чем последствия победы России на Украине.

    В ЕС потребовали от Украины убедительных гарантий прозрачности будущей финансовой поддержки на фоне вскрывшейся коррупционной схемы в энергетическом секторе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что коррупция Зеленского начала мешать войне Запада с Россией.

    Комментарии (11)
    16 ноября 2025, 18:26 • Видео
    Украинцев депортируют из США

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 18:37 • Новости дня
    Глава Euroclear заявила о готовности оспорить в суде конфискацию активов России
    Глава Euroclear заявила о готовности оспорить в суде конфискацию активов России
    @ Euroclear

    Tекст: Вера Басилая

    Глава международного депозитария Euroclear в Бельгии Валери Урбен предупредила о возможном обращении в суд для блокировки решений о передаче замороженных российских активов европейскими властями, сообщает газета Le Monde.

    Глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен заявила в интервью газете Le Monde о готовности через суд оспаривать приказы Еврокомиссии и Совета ЕС в случае решения о конфискации активов России, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что будет действовать исходя из законов и правовой базы, а возможность обращения в судебные инстанции не исключается, если европейские институты принудят Euroclear к этому шагу. С 2022 года юридический отдел компании был увеличен с десяти до 200 сотрудников.

    Глава депозитария отметила, что конфискация российских активов, даже если она будет замаскирована, создаст риски для всей зоны евро. Урбен объяснила, что многие страны выражают обеспокоенность тем, как возможное экономическое давление на российские средства может повлиять на инвестиционный климат Европы. Использование замороженных российских средств – например, для кредитования Украины – приведет к снижению инвестиций международных игроков в евро и осложнит удовлетворение финансовых потребностей всего блока.

    «Россия может инициировать судебное разбирательство из-за нарушения международного права и принципа суверенитета государственных активов», – заявила Урбен.

    Она также указала на сложность выполнения обязательств перед Москвой после завершения конфликта, если эти средства будут потрачены или конфискованы.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отметил, что бизнесмены предупреждают его о рисках для европейских активов в России. Le Monde дополнила, что взаимные заморозки составляют значительные суммы: в России заблокировано от 20 до 40 млрд евро клиентов Euroclear.

    Венгрия и Словакия рассматривают вариант блокировки инициативы Евросоюза по изъятию российских замороженных активов.

    Еврокомиссия не смогла убедить бельгийские власти разрешить использование этих активов.

    Власти Бельгии подчеркивали готовность работать с замороженными российскими активами только при коллективной юридической ответственности всех стран Евросоюза.

    Комментарии (19)
    15 ноября 2025, 21:57 • Новости дня
    Названа сумма хранящихся в Euroclear замороженных российских активов

    Monde: Euroclear хранит 193 млрд евро замороженных российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Euroclear Валери Урбан заявила, что бельгийский депозитарий хранит 193 млрд евро замороженных российских активов, из которых около 180 млрд евро принадлежат Центробанку России, сообщила газета Monde.

    По словам Урбан, Европейский депозитарий Euroclear хранит 193 млрд евро замороженных российских активов, большая часть из которых – 180 млрд евро – принадлежит Центробанку России, передает РИА «Новости».

    Урбан отметила, что Euroclear управляет депозитами на сумму в 42,5 трлн евро – это в 14 раз больше ВВП Франции.

    После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и государства G7 заморозили около половины золотовалютных резервов России – примерно 300 млрд евро, из которых более 200 млрд находятся в Евросоюзе, преимущественно на счетах Euroclear. Еврокомиссия ранее заявила, что с января по сентябрь 2025 года передала Украине 14 млрд евро из доходов, полученных от замороженных активов России.

    Ранее глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен предупредила о возможном обращении в суд для блокировки передачи замороженных российских активов европейскими властями.

    Еврокомиссия не смогла убедить бельгийские власти разрешить использование этих активов.

    Власти Бельгии подчеркивали готовность работать с замороженными российскими активами только при коллективной юридической ответственности всех стран Евросоюза.

    Министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к снижению доверия к Euroclear со стороны государственных банков.

    Комментарии (20)
    16 ноября 2025, 14:34 • Новости дня
    Эксперт сказал, чей газ Украина договорилась получать из Греции

    Эксперт Юшков: Украина будет получать через порты Греции американский СПГ

    Эксперт сказал, чей газ Украина договорилась получать из Греции
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Маршрут получения газа из Греции не самый удобный и не самый дешевый для Украины. Тем не менее это рабочий вариант получения американского СПГ, который может помочь Киеву хоть как-то справиться с нехваткой энергоресурсов накануне отопительного сезона, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Владимир Зеленский анонсировал поставки газа на Украину через Грецию.

    «Остановившись на Греции в качестве будущего «поставщика» газа на Украину, Владимир Зеленский, конечно, выбрал не самый эффективный способ обеспечения энергетической безопасности республики. Тем не менее использование инфраструктуры этой страны для реализации интересов Киева вполне возможно», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Конечно, своего газа у Афин нет, поэтому речь, скорее всего, идет о закупках американского СПГ, который будет доставляться в греческие порты. Здесь же его будут выводить из сжиженного состояния и перенаправлять в Трансбалканский газопровод, который как раз и способен довести энергоресурсы до Украины», – поясняет он.

    «Соответственно, Киев, вероятно, давно понимал необходимость закупки американского СПГ. Но значительную долю времени, должно быть, отняло согласование места разгрузки. Обычно газ прибывал в Турцию. Но это создавало дополнительные расходы. Теперь же, судя по всему, странам удалось согласовать прямой транзит через Европу», – уточнил собеседник.

    «Долгое время Украина опиралась на собственную добычу газа с получением дополнительных объемов из Венгрии или Польши. Но за последний год Россия значительным образом нарастила число ударов по объектам энергетической инфраструктуры противника. Это привело к резкому сокращению объемов выработки», – продолжает эксперт.

    «Кроме того, стране не удалось закачать достаточного количества газа в хранилища. Уже два года подряд Украина подходит к отопительному сезону на уровне исторического минимума: запасти удается лишь 8,6 млрд кубов. И все это происходит на фоне колоссального сокращения уровня добычи энергоресурсов», – добавляет он.

    «Нельзя забывать и о том, что до 2025-го Украина получала какое-то количество газа через реверс от российских поставок в Европу. Сейчас же этот канал «подпитки» для Киева также закрыт. Соответственно, грядущий отопительный сезон рискует оказаться для республики еще более сложным, чем прошлогодний», – заключил Юшков.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал возможность импорта газа из Греции. По его словам, данное решение позволит компенсировать потери от украинской добычи на зимний период. Он также уточнил, что Киев уже сформировал договоренности о финансировании закупок энергоресурсов размером почти в два млрд евро.

    Как отметил Зеленский, экономическую помощь на этом направлении будут оказывать европейские партнеры. В частности, он подчеркнул поддержку Норвегии и упомянул «активную работу» с американскими союзниками для получения полного финансирования. Примечательно, что до этого Греция и США заключили 20-летнее соглашение о поставке 700 млн кубометров СПГ с 2030 года, пишет Reuters.

    Кроме того, в другом материале издание сообщало о растущем стремлении Штатов заменить поставки российских ресурсов в ЕС. Как отмечал министр энергетики страны Крис Райт, Греция долгое время «находилась на конце трубопровода системы поставок энергоносителей, в которой доминировала Москва». Теперь же, по его оценке, страна станет воротами для поступления в Европу американского топлива.

    Между тем на самой Украине ожидают, что грядущая зима станет самой суровой с начала конфликта. Как отмечает The New York Times, крупнейшая компания по газодобыче в республике «Нафтогаз» уже потеряла около 60% собственных мощностей, из-за чего в некоторых городах ощущается значительная нехватка ресурсов.

    При этом проблема наслаивается и на значительные повреждения электрической инфраструктуры. Из-за невозможности быстрого ремонта данных объектов, большая доля граждан республики зимой в случае нехватки газа не сможет перейти к использованию обогревателей. Сложившаяся ситуация стала итогом серии ударов России по объектам газовой инфраструктуры противника.

    Так, еще в начале 2025 года ВС РФ нанесли серию ударов по западным месторождениям Украины. Как тогда отмечали эксперты, подобные действия позволят значительным образом снизить потенциал ВПК противника. Данной тактики Москва придерживается и сейчас. Так, в октябре в Полтавской области была приостановлена работа объектов газодобычи, напоминает РИА «Новости».

    Комментарии (7)
    14 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Фицо предложил протестующим студентам ехать воевать на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время дискуссии в Попраде словацкий премьер Фицо призвал вышедших в знак протеста студентов лично отправиться на Украину, если они поддерживают войну.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил студентам, демонстративно покинувшим его встречу в Попраде, отправиться на Украину, если они поддерживают продолжение конфликта, передает ТАСС. Слова Фицо прозвучали в ответ на протест студентов, некоторые из которых пришли на встречу в черных футболках и выразили несогласие с позицией политика.

    Во время дискуссии одна из студенток развернула украинский флаг, после чего группа учащихся покинула зал, громко звеня ключами. Фицо заявил: «Знаете сколько молодых людей будет убито? Если вы такие герои в этих черных футболках, и вы так за эту войну, так идите… Идите воевать на Украину, пожалуйста».

    Премьер подчеркнул, что считает подобное поведение проявлением неуважения к иной точке зрения. Он также добавил, что принципиально отвергает продолжение конфликта и призвал студентов подумать о последствиях подобных поступков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Фицо выступил против плана Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 185 млрд евро за счет замороженных российских активов.

    Словакия в целом отказалась участвовать в любых юридических или финансовых схемах Евросоюза, связанных с конфискацией замороженных российских активов и их использованием для военных нужд Украины.

    Фицо также раскритиковал экс-премьера Британии Бориса Джонсона за его подход к России.

    Комментарии (13)
    15 ноября 2025, 19:35 • Новости дня
    Президент Болгарии раскритиковал новый закон о «Лукойле»

    Президент Болгарии Радев заявил о нелегитимности назначения управляющего «Лукойла»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Болгарии Румен Радев выступил против нового закона о назначении особого торгового управляющего активами компании «Лукойл», подчеркнув его противоречие конституции страны.

    Президент Болгарии Румен Радев заявил, что назначение особого торгового управляющего активами «Лукойла» противоречит закону, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что парламентское большинство приняло закон, который фактически снимает контроль с управляющего и предоставляет ему право распоряжаться акциями компании без каких-либо административных или судебных ограничений.

    По словам Радева, данная инициатива нарушает конституцию Болгарии, поскольку отменяет гарантии по контролю над действиями управляющего, противоречит принципу неприкосновенности частной собственности и «развязывает руки для безобразий».

    «Когда исчезают дебаты в парламенте, исчезает и политика, а на ее место приходит диктатура», – отметил Радев.

    Радев также обратил внимание, что по закону, утвержденный в должности управляющий Румен Спецов должен был представить шестимесячный рабочий план, который должен был быть одобрен Советом безопасности. По словам главы государства, это требование проигнорировали, а деятельность «началась с нарушения закона, что может привести к его абсолютному нарушению».

    Президент выразил мнение, что над болгарским правительством существует сильная неформальная власть, из-за которой были приняты «непрозрачные решения», а закон, дающий столь широкие полномочия управляющему «Лукойла», был принят с нарушением правовых и моральных норм.

    Ранее в Болгарии вступил в силу закон о переходе управления нефтеперерабатывающим заводом «Лукойл нефтохим Бургас» к назначенному государством торговому управляющему. Парламент Болгарии преодолел вето президента на данный закон.

    Компания «Лукойл» подчеркнула важность обеспечения непрерывности работы предприятий при смене владельца.

    Британия ранее отменила санкции в отношении двух болгарских «дочек» «Лукойла».

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 19:58 • Новости дня
    Орбан призвал Европу предложить России новую систему безопасности

    Орбан призвал создать с участием России новую европейскую систему безопасности

    Орбан призвал Европу предложить России новую систему безопасности
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Прекращение конфликта на Украине невозможно без создания в Европе новой системы безопасности с участием России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время антивоенного митинга в городе Дьер призвал Европу сформировать новую систему безопасности совместно с Россией, передает ТАСС. Он подчеркнул, что такое соглашение стало бы условием для прекращения конфликта на Украине.

    Орбан подчеркнул, что Европа должна быть достаточно сильной для переговоров с Россией и добавил: «русские – прирожденные воины, они соглашаются с тем, в ком видят силу». Он отметил, что необходимо не только наращивать силы, но и находить баланс и заключать сделки с Россией. Премьер-министр также отметил, что расширение НАТО на восток стало восприниматься Россией как угроза безопасности, из-за чего и возникла нынешняя ситуация.

    Виктор Орбан добавил, что обе стороны конфликта не заинтересованы сейчас в мире, однако считает, что Украину будет проще склонить к переговорам.

    «В случае с Украиной это проще, потому что она перестала быть суверенной страной», – заявил премьер Венгрии во время митинга.

    Орбан рассказал, что вел переговоры с Владимиром Зеленским, но не смог убедить его, что затяжная война наносит ущерб Украине. Он отметил, что Европа сейчас стоит на грани масштабной войны и нужно принять меры для устранения этой угрозы, а Венгрия работает над предотвращением самой страшной катастрофы, используя все возможные средства.

    Митинг в Дьере стал началом антивоенной кампании правящей партии ФИДЕС, целью которой является укрепление мирной позиции Венгрии накануне парламентских выборов 2026 года.

    Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Запада не смогли достичь урегулирования конфликта на Украине из-за своей разобщенности.

    Орбан назвал отказ Евросоюза от переговоров с Россией ошибкой и отметил важность прямого диалога для будущего европейской безопасности и «территории, называемой Украиной».

    Комментарии (9)
    14 ноября 2025, 11:05 • Новости дня
    ЕС потребовал от Украины ответов в связи с громким коррупционным скандалом
    ЕС потребовал от Украины ответов в связи с громким коррупционным скандалом
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ЕС потребовали от Украины убедительных гарантий прозрачности будущей финансовой поддержки на фоне вскрывшейся коррупционной схемы в энергетическом секторе, сообщает Politico.

    Страны Евросоюза требуют от Украины объяснений по поводу крупного коррупционного скандала в энергетическом секторе, сообщает Politico.

    В результате расследования антикоррупционных органов стало известно о схеме с откатами на 100 млн долларов, к которой могли быть причастны близкие соратники Владимира Зеленского. После публикации результатов расследования Зеленский ввел санкции против бывшего делового партнера и отправил в отставку нескольких чиновников.

    Этот скандал расколол европейских партнеров Киева: часть считает ситуацию свидетельством независимости антикоррупционных органов, другие требуют от Украины конкретных шагов и гарантий предотвращения подобных инцидентов в будущем.

    Как заявил один из высокопоставленных европейских чиновников: «Эндемичная коррупция, выявленная в ходе расследования, возмутительна и не поможет стране в отношениях с международными партнерами».

    Германия и другие государства ЕС настаивают на дальнейших реформах, подчеркивая важность прозрачности в энергетическом секторе Украины.

    Скандал вспыхнул на фоне обсуждений новой финансовой поддержки: Украина рассчитывает на помощь в размере 41 млрд евро в следующем году, а также на согласование 140 млрд евро репарационного кредита из замороженных российских активов. На фоне обострения ситуации в энергетике, вызванной ударами по критической инфраструктуре, ЕС подтвердил очередной транш помощи в 6 млрд евро, а Германия рассматривает выделение еще 3 млрд евро в 2025 году.

    Расследование главным образом касается компании «Энергоатом», где семеро топ-менеджеров подозреваются в искусственном завышении стоимости контрактов и получении откатов в размере 10-15% от суммы. Владимир Зеленский пообещал очистить руководство «Энергоатома» и поддержал работу антикоррупционных органов.

    Международные партнеры продолжают контролировать целевое расходование выделяемых средств, используя системы проверки и прямые выплаты подрядчикам.

    Эксперты и официальные лица ЕС отмечают, что Украине предстоит повысить прозрачность и эффективность управления в энергетике, чтобы укрепить доверие западных партнеров. Как подчеркнул литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, сейчас важно превратить этот кризис в возможность для глубоких реформ и обновления сектора.

    Ранее Politico сообщало, что раскрытие масштабной коррупционной схемы в энергетическом секторе на Украине стало поводом для обсуждения Европейской комиссией возможного пересмотра финансовой поддержки.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что руководство страны ждет от Киева решительных шагов в борьбе с коррупцией и проведения реформ по верховенству закона.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз прекратить финансирование Украины из-за выявления на Украине «военной мафиозной сети», связанной с Владимиром Зеленским.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что друзья Владимира Зеленского потрясли Европу своей роскошью, в том числе золотыми унитазами.

    Комментарии (5)
    14 ноября 2025, 21:53 • Новости дня
    Финский профессор призвал уволить «рейхсфюрера» фон дер Ляйен

    Финский профессор Малинен: Фон дер Ляйен нужно уволить и посадить на поводок

    Финский профессор призвал уволить «рейхсфюрера» фон дер Ляйен
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Профессор из Финляндии Туомас Малинен предложил отстранить Урсулу фон дер Ляйен после резонансных обвинений польского политика.

    Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен надо отстранить от должности и «посадить на поводок», передает РИА «Новости» .

    Такое резкое высказывание Малинен разместил в социальной сети X, комментируя слова депутата Европарламента от Польши Гжегожа Брауна. Браун в ходе обсуждений в Европарламенте допустил, что Урсула фон дер Ляйен опасна для общества и окрестил ее «рейхсфюрером».

    Малинен согласился с позицией польского парламентария, добавив, что последний настоящий рейхсфюрер – это Генрих Гиммлер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Туомас Малинен отметил, что в Финляндии впервые после вступления в НАТО появились разговоры о возможной войне с Россией. Профессор утверждал, что Россия обязательно ответит на атаки Вооруженных сил Украины по российским аэродромам.

    Президент Финляндии Александер Стубб пытался убедить Дональда Трампа в утрате Россией статуса «великой державы».

    Комментарии (7)
    16 ноября 2025, 15:20 • Новости дня
    Эксперт: Поставки американского газа Украине через Грецию оплатят европейцы

    Экономист Лизан: Украина будет покупать американский СПГ на деньги европейцев

    Эксперт: Поставки американского газа Украине через Грецию оплатят европейцы
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина долгое время опиралась на собственные объемы газа, однако теперь из-за ударов России по энергетической инфраструктуре страны Киеву необходимы новые каналы получения ресурсов. Закупки американского СПГ через Грецию не будут дешевыми, но Европа поможет Киеву оплатить данный процесс, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине анонсировали закупку газа в Греции.

    «Украина долгое время пыталась опираться на собственную газодобычу. Тем не менее делал это Киев неаккуратно и неосторожно, так, будто не задумываясь о том, что необходимо обеспечить запас ресурсов на будущее. Ситуация усугубилась и с началом новой серии ударов России по объектам энергетической инфраструктуры», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Соответственно, Украине потребовалось в срочном порядке искать новые каналы приобретения газа, чтобы восполнить образовавшуюся нехватку накануне отопительного сезона. Для более-менее стабильной зимы Киеву нужно закупить как минимум 4,5 млрд кубометров. Это большая цифра, но вполне достижимая», – говорит он.

    «Греция станет «перевалочным» пунктом для американского СПГ, который пойдет на Украину по европейской газотранспортной системе. Конечно, стоимость таких поставок не может быть низкой, но все-таки офис Владимира Зеленского смогут спасти новые объемы финансовой поддержки со стороны Европы», – добавил собеседник.

    «Недавно ЕС передал Украине 6 млрд евро в рамках программы ERA Loans. Это значительный капитал, которого хватит на то, чтобы поддерживать закупки на протяжении года, а то и дольше. Если же в Киеве опять «проворуются», то Брюссель, скорее всего, добавит на обеспечение энергетической безопасности республики. В Европе не хотят создать новую волну беженцев из-за небывалых заморозков», – акцентирует Лизан.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал возможность импорта газа из Греции. По его словам, данное решение позволит компенсировать потери от украинской добычи на зимний период. Он также уточнил, что Киев уже сформировал договоренности о финансировании закупок энергоресурсов размером почти в 2 млрд евро.

    Как отметил Зеленский, экономическую помощь на этом направлении будут оказывать европейские партнеры. В частности, он подчеркнул поддержку Норвегии и упомянул «активную работу» с американскими союзниками для получения полного финансирования. Примечательно, что до этого Греция и США заключили 20-летнее соглашение о поставке 700 млн кубометров СПГ с 2030 года, пишет Reuters.

    Кроме того, в другом материале издание сообщало о растущем стремлении Штатов заменить поставки российских ресурсов в ЕС. Как отмечал министр энергетики страны Крис Райт, Греция долгое время «находилась на конце трубопровода системы поставок энергоносителей, в которой доминировала Москва». Теперь же, по его оценке, страна станет воротами для поступления в Европу американского топлива.

    Между тем на самой Украине ожидают, что грядущая зима станет самой суровой с начала конфликта. Как отмечает The New York Times, крупнейшая компания по газодобыче в республике «Нафтогаз» уже потеряла около 60% собственных мощностей, из-за чего в некоторых городах ощущается значительная нехватка ресурсов.

    При этом проблема наслаивается и на значительные повреждения электрической инфраструктуры. Из-за невозможности быстрого ремонта данных объектов, большая доля граждан республики зимой в случае нехватки газа не сможет перейти к использованию обогревателей. Сложившаяся ситуация стала итогом серии ударов России по объектам газовой инфраструктуры противника.

    Так, еще в начале 2025 года ВС РФ нанесли серию ударов по западным месторождениям Украины. Как тогда отмечали эксперты, подобные действия позволят значительным образом снизить потенциал ВПК противника. Данной тактики Москва придерживается и сейчас. Так, в октябре в Полтавской области была приостановлена работа объектов газодобычи, напоминает РИА «Новости».

    Комментарии (2)
    15 ноября 2025, 17:43 • Новости дня
    На Украине назвали два варианта действий Европы против Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские власти могут потребовать от Владимира Зеленского либо реформ, либо отставки ряда ключевых украинских чиновников из-за коррупционного скандала, сообщило украинское издание «Страна».

    Издание пишет, что Европа будет вынуждена реагировать на коррупционный скандал в Киеве и не сможет ограничиться лишь общими заявлениями, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что скандал уже стал аргументом для ряда европейских политиков, выступающих за сокращение или прекращение финансовой поддержки Киева.

    По данным издания, сейчас Европейский союз рассматривает два сценария давления на украинские власти. Первый вариант предусматривает, что Владимир Зеленский возьмет на себя обязательства по борьбе с коррупцией, инициирует смену руководства государственных компаний и силовых структур, которые должны будут контролироваться международными экспертами.

    Второй, более жесткий вариант, предполагает отставку главы офиса президента Андрея Ермака и правительства под руководством Юлии Свириденко, а также их замену на фигуры, близкие к западным грантовым организациям и посольствам стран G7.

    В материале отмечается, что пока неизвестно, решатся ли европейские страны выдвинуть столь жесткие условия Зеленскому. Однако, как подчеркивает «Страна», если подобные требования появятся, Украине будет крайне сложно их проигнорировать из-за высокой степени финансовой зависимости от Евросоюза.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что коррупционное дело Тимура Миндича угрожает имиджу Зеленского и загоняет его в цугцванг.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС прекратить финансовую поддержку Киева из-за разоблачения военной мафиозной сети, связанной с Зеленским.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что внутренние враги Зеленского нанесли удар по уязвимой стороне его власти.

    Комментарии (3)
    14 ноября 2025, 16:42 • Новости дня
    МИД пообещал выверенные меры России на визовые ограничения ЕС

    Захарова пообещала выверенные меры России на визовые ограничения ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ответные действия России на запрет Евросоюза по выдаче многократных виз россиянам будут тщательно продуманы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Россия намерена принять взвешенные ответные меры на решение Евросоюза запретить выдачу многократных виз гражданам РФ, передает ТАСС. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга. Она подчеркнула: «Что касается ответных мер, то, безусловно, с нашей стороны они будут, они будут носить выверенный характер».

    По словам Захаровой, Москва не использует методы сегрегации и не подвержена расизму и нацизму, в отличие от чиновников Брюсселя. Дипломат добавила, что шаги российской стороны будут отражать интересы страны с учетом русофобских проявлений, которые демонстрируют представители Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия объявила о вступлении в силу запрета на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России с восьмого ноября.

    Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития Никита Кондратьев заявил, что на фоне запрета на оформление мультивиз в странах Евросоюза существует риск полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам.

    Мария Захарова отметила, что решение о запрете может привести саму Европу к негативным последствиям.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 18:27 • Новости дня
    Handelsblatt: На Украине в январе начнется финансовая катастрофа

    Tекст: Вера Басилая

    Потенциальный финансовый кризис может начаться на Украине уже в январе из-за отсутствия новых выплат от Евросоюза, сообщает Handelsblatt.

    По данным Handelsblatt, без срочной финансовой поддержки со стороны Европейского союза на Украине в январе может разразиться серьезный финансовый кризис, передает РИА «Новости».

    В публикации говорится, что ЕС уже перечислил все оговоренные ранее суммы поддержки, а новые транши ещё не определены.

    В статье цитируется представитель Еврокомиссии, который заявил, что Украина падет, если ЕС не сможет быстро решить вопрос с финансированием.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз прекратить финансирование Украины из-за «военной мафиозной сети» при участии Зеленского.

    Еврокомиссия выделила Украине финальный транш в размере 4,1 млрд евро за счет доходов от замороженных российских активов.

    Зеленский заявил, что дальнейшее существование Украины зависит от помощи Запада и решения Евросоюза о «репарационных кредитах».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что коррупция Зеленского начала мешать войне Запада с Россией.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 10:47 • Новости дня
    Politico: Фон дер Ляйен создала альянс с ультраправыми для отмены эконорм
    Politico: Фон дер Ляйен создала альянс с ультраправыми для отмены эконорм
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Впервые за многие годы Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшая фракция Европарламента и политическая сила главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, проголосовала вместе с ультраправыми за сокращение экологических правил, сообщает Politico.

    Впервые за многие годы Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшая фракция Европарламента и политическая сила главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, проголосовала вместе с ультраправыми за сокращение экологических правил, передает Politico.

    Это ознаменовало конец действия негласного соглашения между ЕНП, социалистами, либералами из Renew и зелеными о недопуске ультраправых к ключевым решениям.

    Как отметили представители ультраправых, для их движения это стало «историческим днем», подтвердившим существенный рост влияния в главном европейском законодательном органе. Председатель группы Patriots Жордан Барделла заявил: «Победил общий интерес, а также наша все возрастающая роль здесь, в зале».

    В ответ представители левых и центристских партий раскритиковали действия ЕНП, подчеркнув, что альянс с ультраправыми сигнализирует о завершении политического доверия между четырьмя ведущими фракциями. Сопредседатель группы зеленых Терри Райнтке назвала инициативу очень негативным сигналом, в том числе для будущей борьбы с изменением климата и защитой детей от эксплуатации.

    Источники отмечают, что ультраправые партии теперь показывают высокий профессионализм и активнее участвуют в формировании парламентских процедур и содержательных изменений законопроектов. Успехи в национальных избирательных опросах и изменение тактики сделали их реальной силой в законодательном процессе на уровне Евросоюза.

    В долгосрочной перспективе такие изменения могут усилить антагонизм между ЕНП и ее прежними союзниками, а также осложнить политическое положение Урсулы фон дер Ляйен во второй срок, поскольку ее все чаще упрекают за сближение с правыми. Ее левоцентристские союзники выражают опасение, что это подрывает основу коалиции в Европарламенте.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от проведения климатического закона. Это вызвало беспокойство центристских партий в ЕС. Такое решение усугубило внутренние разногласия среди их сторонников.

    Комментарии (0)
