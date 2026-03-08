После атаки дронов на Запорожскую область погибла женщина и ранены 10 человек

В результате атаки дронов ВСУ в Васильевке погибла женщина и ранены 10 человек

Tекст: Тимур Шайдуллин

Более десяти человек получили ранения, а одна женщина погибла после атаки дронов ВСУ по многоквартирным домам в Васильевке. По словам главы Васильевского муниципального округа Натальи Романиченко, спасатели продолжают разбирать завалы, и количество жертв может увеличиться.

Романиченко сообщила ТАСС: «[Пострадали] более 10 человек, и ночью было найдено тело женщины. Оперативные службы и сейчас работают, проверяют, чтобы никого не было под завалами».

Первый дрон ударил по городу около десяти часов вечера. В результате удара и возникшего пожара практически полностью разрушен один многоквартирный дом, в соседних зданиях выбиты стекла. Также произошло обрушение подъезда в многоквартирном доме на соседней улице.

До этого в субботу губернатор Евгений Балицкий сообщал, что в результате попадания беспилотника самолетного типа по жилому дому в Васильевке пострадали не менее десяти человек, есть погибшие, а цифры уточняются.

Ранее вооруженные силы Украины в ночь на 3 марта нанесли артиллерийский удар по Энергодару, основной целью которого было оказание «колоссального психологического давления» на жителей города и сотрудников станции.

А после освобождения города Гуляйполе в Запорожской области в погребах жилых домов нашли тела убитых украинскими боевиками гражданских лиц.