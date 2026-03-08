  • Новость часаПутин назвал причину возникновения украинского кризиса
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»
    Уиткофф попросил Россию не передавать разведданные Ирану
    Эксперт оценил планы США вывезти уран из Ирана по примеру с операцией с Мадуро
    Армия Ирана пригрозила атакой по израильским военным в Азербайджане
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    Избран новый верховный лидер Ирана
    Израиль подвергся ракетной атаке со стороны Ирана
    ВСУ применили дроны-матки с нестандартными частотами под Донецком
    Протесты в Нью-Йорке переросли в столкновения и поджоги
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    2 комментария
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    34 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    13 комментариев
    8 марта 2026, 13:10 • Новости дня

    При атаке дронов ВСУ на Белгородскую область ранены три человека

    Гладков сообщил о трех пострадавших мирных жителях при атаках дронов ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Три человека получили ранения в результате атак беспилотников на Графовку, Грайворон и Белгород, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, сообщают власти Белгородской области.

    Три мирных жителя пострадали в результате атак дронов ВСУ на территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    По его словам, удары были нанесены по селу Графовка Шебекинского округа, а также по городам Грайворон и Белгород.

    В селе Графовка дрон ударил по частному дому, вследствие чего женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения. Её доставили в Шебекинскую ЦРБ, после чего переведут в больницу Белгорода для дальнейшего лечения. В доме выбиты окна, повреждена входная группа и забор.

    В Грайвороне дрон атаковал движущийся автомобиль, в результате чего двое мужчин получили осколочные ранения грудной клетки. Пострадавших госпитализировали в Грайворонскую ЦРБ, где им оказали помощь, и также направят на лечение в Белгород. Автомобиль, по словам губернатора, получил повреждения.

    В Белгороде в результате детонации беспилотника был поврежден объект на территории коммерческого предприятия. О пострадавших в этом случае не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате атаки дрона на объект транспортной инфраструктуры в поселке Пролетарский Ракитянского округа Белгородской области пострадали двое мужчин.

    Ранее в районе хутора Григорьевка Волоконовского округа беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал гражданский автомобиль, в результате чего пострадали три мирных жителя.

    Жертвы от атак ВСУ в регионе в последний раз фиксировались 22 февраля, когда от ударов дронов за один день погибли два человека.


    7 марта 2026, 16:57 • Новости дня
    На Украине заявили о самом массированном за последнее время ударе ВС России
    На Украине заявили о самом массированном за последнее время ударе ВС России
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Вера Басилая

    Минувшей ночью объекты энергетики, транспорта и ОПК на Украине подверглись самой мощной за последнее время атаке ракетами и беспилотниками, что привело к сбоям в движении поездов.

    Украинские СМИ сообщают, что армия России провела массированную атаку по объектам оборонно-промышленного комплекса, энергетики и транспорта на Украине. По данным украинской стороны, в налете участвовали 29 ракет и 480 беспилотников. Основные удары нанесены по энергетическим объектам Киевской, Хмельницкой и Черновицкой областей, пишет «Российская газета».

    Железнодорожная инфраструктура также подверглась атакам в трех регионах, что вызвало задержки поездов в Винницкой, Житомирской и Ровенской областях и вынудило пускать их по обходным маршрутам.

    «Герани» прилетели на Украину семью группами с севера и востока, после чего распределились для поражения целей вдоль черноморского побережья, в том числе в Одессе, дунайских портах, Киеве, Харькове, западных регионах и вдоль линии фронта. Одной из главных мишеней стали Черновцы, куда помимо «Гераней» прилетели десять «Калибров».

    Две ракеты Х-101 пришли со стороны Крыма, пролетели над всей Украиной на северо-запад и атаковали железнодорожные объекты под Житомиром. Баллистические ракеты «Искандер» были выпущены из Брянской и Курской областей по Киеву и Харькову.

    ВС России в ночь на субботу нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России.

    Комментарии (4)
    8 марта 2026, 11:58 • Новости дня
    ВСУ применили дроны-матки с нестандартными частотами под Донецком
    ВСУ применили дроны-матки с нестандартными частотами под Донецком
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска для ударов по Донецкой кольцевой автомобильной дороге (ДКАД) используют дроны-матки и нестандартные частоты, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские силы вновь наносят удары по Донецкой кольцевой автомобильной дороге, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, для атак используются так называемые дроны-матки, которые также называют ретрансляторами.

    Эти дроны-матки транспортируют FPV-дроны, которые работают на новых, нестандартных частотах. Представитель силовых структур отметил: «Противник вновь возобновил удары по ДКАД. Для этого используются так называемые дроны-матки, они же ретрансляторы, которые фактически несут на себе FPV-дроны, которые в свою очередь работают на новых, нестандартных частотах, которые незаметны для дрондетекторов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ уничтожили в ДНР дрон-матку, предназначенную для координации и управления FPV-коптерами.

    Комментарии (5)
    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 17:21 • Новости дня
    Бразильский наемник-трансвестит из ВСУ ликвидирован под Купянском

    Бразильский наемник-трансвестит Летисия Риос ликвидирован под Купянском

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе Ковшаровки на Купянском направлении был уничтожен бразильский наемник Эллионай Баррос Риос, идентифицировавший себя как женщина и участвовавший в боях на стороне ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.

    Бразильский наемник, идентифицировавший себя как женщина (движение ЛГБТ признано экстремистским в России и запрещено) и воевавший на стороне ВСУ, был ликвидирован под Купянском, передает РИА «Новости».

    По информации силовых структур, речь идет о Эллионае Барросе Риосе, известном под псевдонимом Летисия Риос. Ранее он проживал во Франции, где, вероятно, столкнулся с финансовыми трудностями, и именно это могло подтолкнуть его к участию в боевых действиях на Украине.

    Собеседник агентства сообщил, что Риос был уроженцем Мату-Гросу и последнее время жил в городе Рио-Верде (Гояс). Он прошел двухмесячную военную подготовку, после чего был направлен в район Купянска, где бригада «Хартия» несет серьезные потери.

    Причиной отправки Риоса на опасный участок в районе Ковшаровки стала его неосторожность: «Летисия опубликовала в соцсетях геолокацию убежища в Харькове. Вскоре по координатам был нанесен удар дронами Шахед». Как добавил источник, после подобных «утечек» данных в ВСУ, как правило, виновных отправляют на самые опасные направления фронта.

    Ранее наемник из Бразилии умер в Харьковской области после пыток со стороны солдат ВСУ. Еще одного бразильского наемника забили насмерть в расположении иностранного легиона главного управления разведки минобороны Украины в Киеве.

    По словам офицера в запасе ВМС Бразилии Робинсона Фариназу, к настоящему времени погибли порядка 60-70 бразильцев, вступивших в формирования ВСУ.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 08:07 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 72 украинских беспилотника над Россией за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 72 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

    В Министерстве обороны России сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, передает ТАСС. По данным ведомства, наибольшее количество БПЛА – по двадцать – было сбито над Астраханской областью и Крымом. В Ростовской области уничтожено 14 аппаратов, в Белгородской – восемь, в Краснодарском крае – четыре, в Курской области – три, в Волгоградской – два, еще один БПЛА был сбит над акваторией Азовского моря. В

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Россией за ночь сбили 151 украинский беспилотник. В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников. В Краснодарском крае при падении обломков БПЛА пострадали два человека.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 05:17 • Новости дня
    В Армавире вспыхнул пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар охватил территорию нефтебазы в Армавире, при этом никто не пострадал и работы по тушению продолжаются.

    Пожар возник на нефтебазе в Армавире Краснодарского края в результате атаки беспилотного летательного аппарата, передает ТАСС.

    В сообщении регионального оперативного штаба отмечается: «В Армавире произошло возгорание на территории нефтебазы из-за атаки БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет».

    В ликвидации возгорания участвуют 91 человек и 26 единиц техники. Оперативные службы продолжают борьбу с огнем, угрозы для жилых районов не сообщается.

    Причины атаки и объем ущерба уточняются, ситуация находится под контролем местных властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Минобороны отразили атаку дронов ВСУ на территорию Волгоградской области.

    Несколько резервуаров на нефтебазе в Белгородской области загорелись после атаки беспилотника. Два беспилотника ВСУ атаковали территорию нефтебазы на юге Луганска.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России высказал мнение, что Европа сейчас сталкивается с последствиями своей политики на Украине, назвав конфликт системной ошибкой Запада.

    Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину из ИС «Вести» назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой. По его словам, складывается впечатление, что в этих отношениях «хвост виляет собакой», а не наоборот.

    Путин отметил, что европейские государства сейчас сталкиваются с последствиями собственных действий на Украине, подчеркнув, что это не результат действий России, а именно политика западных и европейских стран.

    В ходе интервью он заявил: «Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется «хвост виляет собакой», а не наоборот». Путин также подчеркнул, что Европа «пожинает то, что посеяла» на Украине, комментируя действия западных государств в отношении поддержки Киева.

    Глава государства назвал конфликт на Украине системной ошибкой западных стран, пояснив, что «все, что происходит сейчас – это, безусловно, ошибка прежде всего западных стран. Ошибка системная».

    Ранее в интервью Зарубину Путин заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке. Путин также поручил проработать уход с газового рынка Европы на другие, более перспективные рынки.

    Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России на фоне глобального «идеального шторма» важно сосредоточиться на своих интересах.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 07:30 • Новости дня
    Ветеран ВМС Бразилии призвал расследовать схемы набора соотечественников в ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Бразилии могут инициировать расследование схем набора граждан в украинские формирования и рассмотреть гражданские иски от родственников погибших.

    Офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу в беседе с РИА «Новости» подчеркнул необходимость расследования схем набора бразильцев в ВСУ. Он задал вопросы о том, как заработанные деньги покидали страну и отчитывались ли наемники перед налоговой, отметив: «Все это нужно расследовать».

    Фариназу отметил, что не является специалистом в юридических вопросах, но допустил, что в Бразилии расследование может быть инициировано именно с этой стороны.

    Он также предположил, что в будущем родственники погибших на Украине бразильцев могут подать гражданские иски к компаниям, занимавшимся их наймом, чтобы получить компенсацию за гибель молодых людей. По мнению аналитика, в ближайшие годы стоит ожидать судебных разбирательств.

    Минобороны России неоднократно заявляло, что иностранные наемники в ВСУ используются как пушечное мясо, и подчеркивало, что российские военные продолжают уничтожать их по всей территории Украины.

    В интервью наемники ранее признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шансы на выживание в боях крайне малы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Ковшаровки на Купянском направлении был уничтожен бразильский наемник Эллионай Баррос Риос, участвовавший в боях на стороне ВСУ.

    К настоящему времени погибли порядка 60-70 бразильцев, вступивших в формирования ВСУ. Бразильские наркокартели и ультраправые боевики используют украинский конфликт как боевой учебный полигон и отправляются воевать ради получения военного опыта и доступа к оружию.

    Полученные навыки и тактику, включая управление беспилотниками, они переносят обратно в фавелы, из-за чего полиция Рио-де-Жанейро сталкивается с новыми угрозами.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 17:48 • Новости дня
    Российская ПВО уничтожила 37 украинских дронов за семь часов

    Силы ПВО сбили 37 дронов над Белгородской, Курской и Брянской областями

    Tекст: Мария Иванова

    За период с 10.00 до 17.00 по московскому времени средства ПВО сбили 37 украинских дронов над Белгородской, Курской и Брянской областями.

    В течение семи часов, с 10:00 до 17:00 по московскому времени, дежурные расчеты противовоздушной обороны поразили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении Минобороны в канале Max.

    Атака велась по нескольким приграничным регионам России. Все цели были уничтожены в воздушном пространстве страны.

    Наибольшее количество дронов было сбито над Белгородской областью, где средства ПВО ликвидировали 20 аппаратов.

    Над территорией Курской области были уничтожены 12 беспилотников. Еще пять украинских БПЛА самолетного типа были перехвачены в небе над Брянской областью.

    Ранее в субботу ПВО сбила два БПЛА в Ульяновской области. Кроме того житель Самарской области был ранен при падении обломков БПЛА.

    До этого силы ПВО сбили восемь беспилотников над Калужской областью.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 02:36 • Новости дня
    БПЛА поразил дом в Запорожской области, есть погибшие

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате попадания беспилотника самолетного типа по жилому дому в Васильевке пострадали не менее десяти человек, есть погибшие.

    В городе Васильевка Запорожской области противник нанес удары беспилотниками самолетного типа по многоквартирному дому. Губернатор Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что по предварительным данным пострадали не менее десяти человек, есть погибшие, а цифры уточняются.

    «Нахожусь на связи с оперативными службами, МЧС и медиками. На месте работают подразделения, идет тушение пожара, разбор завалов», – сообщил глава региона.

    Он подчеркнул, что всех пострадавших обеспечивают медицинской помощью.

    Спасатели и специалисты продолжают работу по ликвидации последствий происшествия, разбирают завалы и тушат пожар, возникший после атаки. Оперативные службы остаются на месте для оказания необходимой поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки дронов на людей у продуктового магазина в Алешках Херсонской области погибли два человека и еще 12 человек получили ранения.

    От дрон-атаки ВСУ на Севастополь пострадали девять человек, среди них трое детей, а жилой дом получил сильные повреждения.

    Автомобиль главы Каховского муниципального округа подвергся атаке дронов на трассе, но жертв не было.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 20:55 • Новости дня
    ПВО сбила пять украинских беспилотников над двумя областями России

    Tекст: Мария Иванова

    Системы противовоздушной обороны за вечер нейтрализовали несколько вражеских аппаратов самолетного типа в воздушном пространстве двух российских субъектов.

    В течение трех часов, с 17.00 мск до 20.00, киевский режим пытался совершить атаки по объектам на территории Федерации. Дежурные средства защиты уничтожили пять украинских дронов, сообщает Минобороны в канале Max.

    Основной удар пришелся на Курскую область, где российские военные успешно ликвидировали три летящих объекта. Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа были поражены в небе над территорией Белгородской области.

    Ранее в субботу российская ПВО уничтожила 37 украинских дронов за семь часов.

    В тот же день ПВО сбила два БПЛА в Ульяновской области.

    До этого силы ПВО сбили восемь беспилотников над Калужской областью.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 20:35 • Новости дня
    Бастрыкин рассказал Путину о 20 выездах в Донбасс в 2025 году

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о 20 командировках в Донбасс в 2025 году и приговорах в отношении более 1 тыс. наемников и боевиков.

    Председатель Следственного комитета России на встрече с Владимиром Путиным подвел итоги работы ведомства в новых регионах, сообщается на сайте Кремля. Александр Бастрыкин отметил, что в 2025 году совершил 20 рабочих поездок в Донбасс для проведения совещаний и контроля расследований.

    «Мною в 2025 году было осуществлено 20 выездов в Донбасс, проводил совещания, ставил дела на контроль, оказывал необходимое содействие в работе наших следственных управлений», – сказал Бастрыкин на встрече с Путиным.

    Отдельное внимание в докладе уделили судебным решениям. По словам главы ведомства, местные органы правосудия вынесли обвинительные приговоры в отношении 1084 боевиков и иностранных наемников.

    Бастрыкин уточнил, что преступники получили длительные сроки наказания. При этом 71 человек осужден пожизненно за убийства мирных жителей и жестокое обращение с военнопленными.

    Ранее Бастрыкин доложил Владимиру Путину о передаче в суд 1823 уголовных дел в новых регионах.

    Глава ведомства анонсировал появление морского кадетского корпуса в Санкт-Петербурге.

    Также Следственный комитет установил причастность командующего ССО Украины к подрыву моста в Брянской области.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 10:40 • Новости дня
    После атаки дронов на Запорожскую область погибла женщина и ранены 10 человек

    В результате атаки дронов ВСУ в Васильевке погибла женщина и ранены 10 человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Васильевке Запорожской области в результате удара украинских дронов по жилым домам погибла женщина и пострадали более десяти человек, сообщили местные власти.

    Более десяти человек получили ранения, а одна женщина погибла после атаки дронов ВСУ по многоквартирным домам в Васильевке. По словам главы Васильевского муниципального округа Натальи Романиченко, спасатели продолжают разбирать завалы, и количество жертв может увеличиться.

    Романиченко сообщила ТАСС: «[Пострадали] более 10 человек, и ночью было найдено тело женщины. Оперативные службы и сейчас работают, проверяют, чтобы никого не было под завалами».

    Первый дрон ударил по городу около десяти часов вечера. В результате удара и возникшего пожара практически полностью разрушен один многоквартирный дом, в соседних зданиях выбиты стекла. Также произошло обрушение подъезда в многоквартирном доме на соседней улице.

    До этого в субботу губернатор Евгений Балицкий сообщал, что в результате попадания беспилотника самолетного типа по жилому дому в Васильевке пострадали не менее десяти человек, есть погибшие, а цифры уточняются.

    Ранее вооруженные силы Украины в ночь на 3 марта нанесли артиллерийский удар по Энергодару, основной целью которого было оказание «колоссального психологического давления» на жителей города и сотрудников станции.

    А после освобождения города Гуляйполе в Запорожской области в погребах жилых домов нашли тела убитых украинскими боевиками гражданских лиц.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 12:23 • Новости дня
    ВС России поразили места запуска ударных беспилотников ВСУ дальнего действия

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам подготовки и запуска украинских ударных БПЛА дальнего действия.

    Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, 13 снарядов американской РСЗО HIMARS и 180 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 284 вертолета, 120 340 беспилотников, 651 ЗРК, 28 109 танков и других бронемашин, 1684 боевые машины РСЗО, 33 700 орудий полевой артиллерии и минометов, 56 156 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам Украины.

    ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине. В частности, ВС России поразили используемые ВПК Украины объекты энергетики и транспорта.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 11:19 • Новости дня
    После обстрела ВСУ в Энергодаре обесточено два микрорайона

    Пухов сообщил о повреждении ЛЭП Энергодара после обстрела ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате артиллерийского обстрела ВСУ вблизи Энергодара в Запорожской области произошла остановка подачи электроэнергии в двух микрорайонах города, включая отключение водозабора, уточняют местные власти.

    Об артобстреле ВСУ вблизи Энергодара и отключении электроэнергии в двух микрорайонах города сообщил глава администрации Максим Пухов. Он отметил: «Два микрорайона Энергодара обесточены. В том числе без электроэнергии водозабор. Энергетики выясняют причины отключения».

    Пухов уточнил, что одна из возможных причин – повреждение линии электропередачи в результате артиллерийского обстрела, который ведут украинские войска. Под удары попала территория, прилегающая к городу.

    Позже глава администрации добавил, что подача электроэнергии была восстановлена на пятый и седьмой микрорайоны, и следующим этапом будет восстановление водоснабжения. Сейчас энергетики продолжают оперативные переключения для нормализации ситуации.

    Ранее в ночь на субботу в Васильевке Запорожской области украинские дроны нанесли удар по жилым домам, в результате чего погибла женщина и пострадали более десяти человек.

    До этого Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по Энергодару, чтобы оказать сильное психологическое давление на жителей города и сорвать ремонт высоковольтной линии. А 28 января в результате удара беспилотника ВСУ в Энергодаре погибла мирная жительница.


    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 12:41 • Новости дня
    ВСУ в зоне СВО за сутки потеряли более 1250 военнослужащих

    Tекст: Мария Иванова

    В результате наступательных действий российских военных группировок на различных направлениях за сутки уничтожено свыше 1250 военнослужащих противника, а также значительное количество техники, включая иностранные системы HIMARS, MLRS и гаубицу М777.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Иващенково, Мирополья, Никитовки, Новой Сечи и Покровки в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, артиллерийской, мотопехотной бригад ВСУ и бригады возле Верхней Писаревки, Веселого, Каменной Яруги, Колодезного, Мартового, Ольшан и Печенегов.

    Потери ВСУ при этом составили до 235 военнослужащих, танк, бронетранспортер, три бронемашины, два артиллерийских орудия, три пусковые установки РСЗО, включая американские HIMARS и MLRS, а также пусковую установку системы залпового огня «Ольха». Уничтожены две израильские радиолокационные станции RADA RPS-42, станция РЭБ и восемь складов матсредств, отметили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Василевкой, Моначиновкой, Новоосиново, Самборовкой в Харьковской области, Александровкой, Красным Лиманом, Святогорском и Яровой в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери противника составили до 180 военнослужащих, танк, две американские бронемашины HMMWV и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах Алексеево-Дружковки, Константиновки, Краматорска и Стенок в ДНР.

    Противник при этом потерял более 150 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, три бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777. Уничтожены две израильские радиолокационные станции RADA RPS-42, станция РЭБ, восемь складов боеприпасов, горючего и матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Анновки, Белицкого, Гришино, Золотого Колодезя, Красноярского, Кучерова Яра, Матяшево в ДНР, Гавриловки и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, пять бронемашин «Казак», перечислили в Минобороны. Уничтожены три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», три станции РЭБ, два склада боеприпасов и горючего.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ поблизости от Александровки, Новоскелеватого в Днепропетровской области, Верхней Терсы, Воздвижевки, Комсомольского, Копаней и Шевченковского в Запорожской области.

    При этом противник потерял до 265 военнослужащих, четыре бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии, а также склад матсредств.

    Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Малокатериновки в Запорожской области, Днепровского и Садового в Херсонской области. Были уничтожены до 80 военнослужащих ВСУ, пять станций РЭБ и два склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Комментарии (0)
    Главное
    Песков заявил о конце эпохи международного права
    Фицо заявил о невозврате кредита ЕС Украиной
    Мирошник заявил о растерянности Европы из-за поставок оружия Киеву
    Подсчитаны убытки США за первую неделю конфликта с Ираном
    Reuters: В элите Ирана возникли разногласия после гибели Хаменеи
    На Украине мужчины сорвали акцию за права женщин похоронным венком
    Очевидцы раскрыли подробности пропажи детей в Подмосковье

    Почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти

    США готовятся к жестким переговорам с Китаем, чтобы Пекин покупал меньше нефти из России и больше из Америки. С Индией такая история почти сработала, однако с Китаем все по-другому. Российские углеводороды стали одной из основных причин, почему Китай легче других переживает перекрытие ближневосточных энергоресурсов. Эта ситуация не отдалит, а скорее, наоборот, замотивирует Пекин заключить еще больше контрактов с Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    «Женщины всегда были внутренним стержнем России»

    «Россия всегда держалась не только на силе мужчин, но и на мудрости и внутреннем стержне женщин. Роль женщины – это не про слабость и не про соперничество с мужчинами. Это про ответственность, созидание и способность сохранять человеческое даже в самые сложные времена», – сказала газете ВЗГЛЯД Ираида Демина, доброволец СВО, лейтенант медицинской службы, участник программы «Время героев». Подробности

    Перейти в раздел

    В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую

    Временный руководящий совет Ирана отказался от атак на соседние страны. Президент страны Масуд Пезешкиан извинился за ранее нанесенные по ним ракетные удары. При этом война продолжается. Иран нанес массированный удар возмездия и атаковал танкер в Ормузском проливе. США стягивают силы и готовятся к крупнейшей бомбардировке Ирана. Как говорят эксперты, Тегеран настроен помириться с соседями, но в отношении США и Израиля красных линий у них нет. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации