При атаке дронов ВСУ на Белгородскую область ранены три человека

Гладков сообщил о трех пострадавших мирных жителях при атаках дронов ВСУ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Три мирных жителя пострадали в результате атак дронов ВСУ на территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, удары были нанесены по селу Графовка Шебекинского округа, а также по городам Грайворон и Белгород.

В селе Графовка дрон ударил по частному дому, вследствие чего женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения. Её доставили в Шебекинскую ЦРБ, после чего переведут в больницу Белгорода для дальнейшего лечения. В доме выбиты окна, повреждена входная группа и забор.

В Грайвороне дрон атаковал движущийся автомобиль, в результате чего двое мужчин получили осколочные ранения грудной клетки. Пострадавших госпитализировали в Грайворонскую ЦРБ, где им оказали помощь, и также направят на лечение в Белгород. Автомобиль, по словам губернатора, получил повреждения.

В Белгороде в результате детонации беспилотника был поврежден объект на территории коммерческого предприятия. О пострадавших в этом случае не сообщается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате атаки дрона на объект транспортной инфраструктуры в поселке Пролетарский Ракитянского округа Белгородской области пострадали двое мужчин.

Ранее в районе хутора Григорьевка Волоконовского округа беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал гражданский автомобиль, в результате чего пострадали три мирных жителя.

Жертвы от атак ВСУ в регионе в последний раз фиксировались 22 февраля, когда от ударов дронов за один день погибли два человека.



