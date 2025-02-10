С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.44 комментария
ВСУ перебросили резервы в Харьковскую область
Командование ВСУ направило солдат с красноармейского направления в Волчанские Хутора
Группа украинских солдат была направлена в населенный пункт Волчанские Хутора Харьковской области с красноармейского направления, сообщили источники в правоохранительных органах.
Командование Вооруженных сил Украины перенаправило группу украинских солдат с красноармейского направления в населенный пункт Волчанские Хутора, расположенный в Харьковской области. Данные о переброске поступили от российских силовых структур, передает ТАСС.
Отмечается, что перемещение украинских солдат связано с изменениями в тактике и стратегии командования.
Ранее ВСУ перебросили свыше 320 резервистов из Чернигова и Сум в Курскую область.