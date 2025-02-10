С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.44 комментария
ВСУ перебросили 320 резервистов в Курскую область
Командование ВСУ перебросило свыше 320 резервистов из Чернигова и Сум в Курскую область
В Суджанский район Курской области командование ВСУ направило более 320 резервистов из Чернигова и Сум, включая десантников и штурмовиков.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, командование Вооруженных сил Украины осуществило масштабную переброску резервистов в Суджанский район Курской области.
В город на бронетранспортерах прибыли свыше 320 десантников и штурмовиков. Предположительно, колонна проследовала из Чернигова.
Представитель российских силовых структур отметил, что усиление группировки на территории района свидетельствует о стремлении Украины продолжать увеличивать свое присутствие в этом регионе. В связи с этим, российская сторона продолжает внимательно следить за развитием ситуации.
До этого сообщалось, что группировка «Север» нанесла поражение восьми бригадам ВСУ в Курской области. По данным Минобороны, всего было уничтожено более 320 военных и значительное количество техники, включая пять танков и БМП Bradley.