Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале Минобороны говорится, что подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли значительное поражение формированиям ВСУ в Курской области. В результате ударов было уничтожено более 320 военных и значительное количество техники, в том числе пять танков и пять боевых машин пехоты, среди которых одна БМП Bradley американского производства.

Удары наносились по танковой, тяжелой механизированной, четырем механизированным, двум десантно-штурмовым бригадам, а также бригаде морской пехоты и трем бригадам территориальной обороны ВСУ. Атаки проводились в районах населенных пунктов Богдановка, Гоголевка, Гончаровка и других, уточнили в ведомстве.

Кроме того, поражены живая сила и техника противника в Сумской области, включая районы населенных пунктов Викторовка, Гуево и других. Уничтожены различные артиллерийские системы, включая четыре артиллерийских орудия и два миномета, а также пункт управления беспилотниками и два склада боеприпасов, добавили в Минобороны.

Всего за время боевых действий на Курском направлении, по данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли более 58 870 военнослужащих и огромное количество техники, включая 355 танков и 259 боевых машин пехоты. Операция продолжается.

Ранее подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны ВСУ около Гоголевки, Заолешенки, Казачьей Локни, Колмакова, Лебедевки, Малой Локни, Мирного, Никольского, Свердликово, Суджи и Южного.