Tекст: Мария Иванова

За сутки была отражена одна контратака противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Викторовки, Гуево, Дмитрюкова, Замостья, 1-го Княжьего, Косицы, Кругленького, Куриловки, Локни и Малой Локни, Мартыновки, Махновки, Мелового, Новой Сорочины, Рубанщины, Старой Сорочины, Черкасского Поречноо, а также Басовки, Беловод, Веселовки, Журавки, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, отчитались в Минобороны.

За последние сутки потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, уничтожены два танка, три машины пехоты, в том числе американская БМП Bradley, четыре бронетранспортера, 13 бронемашин, шесть артиллерийских орудий, пять минометов, две пусковые установки РСЗО (БМ-21 «Град» и БМ-27 «Ураган»), немецкая инженерная машина разграждения Pionierpanzer 2, а также три пункта управления БПЛА.

За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 58550 военнослужащих, 350 танков, 254 машины пехоты, 201 бронетранспортер, 1810 бронемашин, 1864 автомобиля, 418 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 18 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 38 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

Отметим, накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высоко оценил действия российских вооруженных сил, отражающих атаки украинских формирований в Курской области

Ранее Минобороны заявило о срыве попытки контрнаступления ВСУ в Курской области. Также Минобороны назвало отличившиеся при отражении контратаки ВСУ в Курской области подразделения.