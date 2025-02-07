Минобороны заявило о срыве попытки контрнаступления ВСУ в Курской области

ВС России сорвали контрнаступление ВСУ на Уланок и Черкасскую Конопельку в Курской области

Tекст: Мария Иванова

В ходе отражения контрнаступления в направлении Черкасской Конопельки и Уланка противник потерял более 200 человек. Уничтожены восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 бронемашин, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другая техника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В целом в ходе наступления было нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны ВСУ рядом с Гоголевкой, Гончаровкой, Лебедевкой, Малой Локней, Мирным, Николаевкой, Никольским, Новой Сорочиной и Свердликово. Были отражены две контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Викторовки, Гуево, Заолешенки, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Косицей, Куриловкой, Локней, Мартыновкой, Махновкой, Меловым, Новой Сорочиной, Свердликово, Суджей, Черкасской Конопелькой, Черкасским Поречным, а также Басовкой, Беловодами, Водолагами, Веселовкой, Мирлогами, Журавкой и Юнаковкой в Сумской области, отчитались в Минобороны.

За последние сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих, уничтожены 11 танков, семь машин пехоты, три бронетранспортера, 38 бронемашин, три артиллерийских орудия, три миномета, пусковая установка РСЗО, зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска», три инженерные машины разграждения и мостоукладчик. Кроме того, поражены три пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами.

За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 58 230 военнослужащих, 348 танков, 251 машину пехоты, 197 бронетранспортеров, 1797 бронемашин, 1853 автомобиля, 412 артиллерийских орудий, 46 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 18 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 37 единиц инженерной и другой техники, перечислили в Минобороны.

Накануне Минобороны назвало отличившиеся при отражении контратаки ВСУ в Курской области подразделения. Ранее оборонное ведомство сообщило о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в Курской области.