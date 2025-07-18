Tекст: Антон Антонов

«Бандеровцы из нацбата «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация) в соцсетях подтвердили переброску своего формирования на Сумское направление», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

Уточняется, что сейчас подразделение относится к Главному управлению разведки министерства обороны Украины.

«Силами практически всех элитных подразделений ВСУ враг пытается отбить утраченные позиции. «Северяне» отражают контратаки противника и продвигаются вглубь Сумской области», – говорится в сообщении.

В районе Андреевки российские войска выбили ВСУ с позиций и закрепились в лесных массивах. Также российские силы продвинулись в лесополосах у Юнаковки. За сутки ВСУ предприняли шесть контратак в районах Алексеевки, Яблоновки и Кондратовки, задействовав свыше 40 человек. «Большая часть уничтожена, пятеро остались ранеными лежать на линии боевого соприкосновения, остальные бежали», – сказано в сообщении.

На Харьковском направлении после уничтожения нескольких подразделений украинских пограничников российские войска освободили село Дегтярное.

«В ответ на постоянные провокации врага на границе с Белгородской областью, «Северяне» приступили к созданию полосы безопасности и на данном участке», – сообщил «Северный Ветер».

На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы продвинулись в лесах возле села Меловое.

На Волчанском и Липцовском направлениях российские силы уничтожили 14 штурмовых групп с техникой, продолжаются зачистки и продвижение в Волчанске и его окрестностях. В лесу северо-западнее Синельниково уничтожены две штурмовые группы ВСУ.

На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ пытаются прорваться на территорию Курской области. Штурмовая группа ВСУ была полностью уничтожена при попытке прорваться к поселку Новый Путь.

«За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры сообщали об ограниченном участии подразделения «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация) в боях в Сумской области еще в июне. Кроме того, ВСУ перебросили на Сумское направление 1-й отдельный штурмовой полк, созданный на базе батальона «Волки Да Винчи» и боевиков националистической организации «Правый сектор*» (признана террористической, экстремистской и запрещена в России).