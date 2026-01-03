Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.9 комментариев
Британский депутат Деньер назвала Минск российским городом на телевикторине
Во время интеллектуальной телеигры University Challenge депутат британской Палаты общин от партии «зеленых» Карла Деньер назвала Минск частью России.
Команду, состоящую из выпускников Даремского университета и возглавляемую Деньер, спросили о самом густонаселенном российском городе к северу от Полярного круга, который был основан на Кольском полуострове в 1910-х годах как незамерзающий морской порт, передает ТАСС.
Деньер как лидер команды поддержала предложенный журналистками Софией Смит Галер и Трейси Маклеод вариант – Минск. Ведущий передачи Амол Раджан, услышав ответ про Минск, рассмеялся и уточнил, что это столица Белоруссии, а правильный вариант – Мурманск.
В результате команда Деньер все же победила в полуфинале выпускников Тринити-колледжа Кембриджского университета и прошла в финал, где будет соперничать с выпускниками Кибл-колледжа Оксфордского университета.
Деньер окончила Даремский университет в 2009 году. В последнем рейтинге Good University Guide издания Times университет оказался на третьем месте среди всех британских вузов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, это не первый подобный казус с британскими политиками – так, в 2022 году занимавшая пост главы МИД Великобритании Лиз Трасс назвала Ростов и Воронеж украинскими городами. Позднее она заявила, что Украина знала многих агрессоров – «от монголов до татар».