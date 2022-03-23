Ключевые министры Британии погорели на русской теме

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23 марта, среда  |  Последнее обновление — 23:20  |  vz.ru
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Продукты питания становятся оружием Запада

Крупные сельскохозяйственные западные компании остаются в России Yu Changjun/Sipa Asia/Global Look Press
Россия и Украина занимают почти треть мирового экспорта пшеницы. Западные страны предупреждают о грядущем колоссальном дефиците зерновых и еще большем росте цен. Смогут ли основные покупатели – страны Северной Африки и Ближнего Востока – найти альтернативу российской пшенице? И почему крупные западные сельскохозяйственные компании остаются в России? Подробности...
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«Донецкая республика создавалась как часть России»

Федор Сергеев (более известный как товарищ Артем) был признанным лидером рабочих Донбасса Кузьма Кохан
«Появление Донецко-Криворожской республики было ответом на сепаратистский проект Украины, которая взяла курс на обособление и заодно пыталась прибрать те земли, которые никогда не входили в состав исторической Малороссии», – сказал газете ВЗГЛЯД историк и политолог Владимир Корнилов. Сто лет назад Донбасс и Харьков впервые заявили о самоопределении. Почему республику удалось «втиснуть» в состав Украины? Подробности...
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Гиперзвуковое оружие России испытали на Украине

В первом же боевом применении «Кинжалы» доказали, что могут решать самые сложные задачи Министерство обороны РФ
Россия первой в мире применила гиперзвуковое оружие в боевых условиях. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен по советскому хранилищу ядерного оружия на Украине, которое способно выдержать ядерный взрыв. Однако «Кинжал» успешно поразил эту цель. А для уничтожения разведцентров ВСУ в Одесской области были применены комплексы «Бастион», также способные вести огонь гиперзвуковыми «Цирконами». Подробности...
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При каких условиях Польша захватит часть Украины

Польша стремится взять под контроль территории на западе Украины REUTERS/Ints Kalnins
Варшава решила выслать 45 российских дипломатов. На этом фоне США стягивают войска на восток Польши к границе с Белоруссией в преддверии экстренного саммита НАТО. Члены альянса обсудят инициативу Варшавы о введении контингента на территорию Украины. В ответ Москва указала, что подобный шаг приведет к прямому столкновению России и НАТО. Действительно ли Варшава и Вашингтон готовы к такому развитию событий?  Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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За связь с реальностью у Цукерберга отвечает английский чиновник

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
Мы видели, как эти новые роли публично разыгрывались в последние три недели. Именно Ник Клегг был лицом всех действий Facebook на Украине, регулярно публикуя в Twitter обновления политики компании по мере того, как разворачивалась спецоперация. Цукерберг все это время хранил молчание. Подробности...

В новом мировом порядке США уготована роль региональной державы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Глобальная система находится на этапе формирования нового мирового порядка. Но каким он будет? У США, Китая и России различные взгляды на этот вопрос. Подробности...
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Экономическая модель Запада – получать деньги ни за что

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
А ведь я помню, как по офисам ходили специальные мытари, проверяли, лицензионный ли у нас стоит на компьютерах Windows. И если пиратский, то страшно наказывали. Вот зачем это было, а? Теперь, надеюсь, такого не будет. Подробности...
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Почему миру грозит голод

Зачем Зеленскому референдум

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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

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    Ключевые министры Британии погорели на русской теме

    Министр иностранных дел Лиз Трасс и министр обороны Бен Уоллес
    		   23 марта 2022, 22:30
    Фото: PA Images/Reuters
    Текст: Станислав Борзяков

    Ожесточенное противостояние с Россией принесло проблемы ключевым политикам Великобритании, которые в этом противостоянии задействованы: начиная с премьер-министра Бориса Джонсона и заканчивая министром обороны Беном Уоллесом – самым популярным в народе министром, которого прочили в премьеры и который теперь требует убрать свидетельство своего позора из YouTube.

    Общественное мнение Великобритании уже давно и прочно записало пранкеров Вована и Лексуса в штатные сотрудники российской разведки. Им слишком удивительным образом «везет» в плане выхода на ключевых министров Соединенного Королевства, каналы связи с которыми должны быть надежно защищены.

    Что там министр обороны Уоллес – в 2018-м шутникам удалось дозвониться до самого Бориса Джонсона, который, правда, еще не был премьер-министром и возглавлял Форин-офис («на наши деньги» – министерство иностранных дел). Разговор шел как бы от имени нового премьера Армении Никола Пашиняна, Джонсон повелся и какое-то время рассуждал о давлении на олигархов из РФ и «деле Скрипалей», но, надо отдать ему должное, несмотря на всю свою словоохотливость, лишнего не брякнул, придерживался официальной позиции и в конце концов прервал связь, раскусив подставу.

    Другое дело – Уоллес, который до министра возвысился относительно недавно, а до того строил политическую карьеру как рядовой депутат, то есть короны не отрастил, привык к неформальным беседам и существенного внешнеполитического опыта не наработал.

    В ходе своего февральского вояжа в Москву он даже стал гостем эфира государственного телеканала «Россия-1» – да, по видеосвязи, но министры из стран Западной Европы российское телевидение вообще игнорируют. Особенно – министры из Британии, системный кризис отношений с которой начался задолго до нынешнего конфликта России с Западом в целом.

    В общем, открытого обмена мнениями Уоллес не боится – такова его депутатская закалка, поэтому и не стал лишний раз перепроверять, действительно ли на видеосвязь с ним вышел премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В итоге расслабился – и выдал военную тайну

    Во-первых, сказал, что Британия готова поддержать Украину в разработке ядерного оружия, предупредив, правда, что это «не понравится президенту России». Проблема в том, что это не понравится не только Владимиру Путину, поскольку прямо нарушает конвенцию о ядерном нераспространении, которая справедливо воспринимается как документ, охраняющий само существование жизни на Земле.

    Во-вторых, Уоллес сделал своего рода признание о боеготовности британской армии: оказывается, блики к исчерпанию ее запасы противотанковых управляемых ракет (ПТУР), поскольку на Украину была отправлена партия более чем в четыре тысячи штук. «И еще на подходе», – добавил министр обороны.

    В британских СМИ этот розыгрыш уже именуют «телефонным терроризмом», «жертвой» которого чуть не стал и второй по значимости силовой министр в правительстве, – министр внутренних дел (на «британские деньги» – Хоум-офис). Этот пост сейчас занимает дочь мигрантов из Индии Прити Пател, в качестве реакции на пранк с коллегой она написала следующее:

    «Это случилось и со мной ранее на текущей неделе. Жалкая попытка разделить нас в такие трудные времена. Мы стоим на стороне Украины».

    Напомним, что стоять «на стороне Украины» в вопросе ее ядерного вооружения британцам никто права не давал, так что случайное признание Уоллеса в рамках розыгрыша – повод для серьезного международного разбирательства.

    Стоит отметить и то, что пранкерам выпало осуществить «точечный удар» и подставить не кого-нибудь, а наиболее популярного политика в правящей партии, что может стоить ему обрыва в стремительно взлетавшей карьере.

    Дело в том, что лидер консерваторов и действующий глава правительства Борис Джонсон сейчас непопулярен, и оппозиция довольно последовательно высказывается за его отставку. Британцы до сих пор не простили премьеру вечеринок на Даунинг-стрит в период пандемии, когда остальная нация сидела в домах на «самоизоляции». И хотя сам Джонсон делает вид, что эту остановку автобус уже проехал, так что повода для отставки просто нет, его деятельное участие в судьбе Украины, как свидетельствуют социологи, расположения британцев премьеру не вернуло. 

    Джонсону остается только завидовать своему давнему недоброжелателю – президенту Франции Эммануэлю Макрону, чей рейтинг в схожих обстоятельствах «борьбы за Украину», наоборот, вырос почти в полтора раза, что практически гарантирует ему переизбрание этой весной.

    Джонсону же почти гарантировано дальнейшее падение популярности – из-за роста цен примерно на всё. Цены в Британии пока что ставят не сорокалетние рекорды, как в США, а еще только тридцатилетние. Тогда инфляция была чуть больше 7%, сейчас 6,2%, но аналитики Bloomberg обещают показатель в 8% уже к апрелю, а к маю может дойти и до 10%. Основная причина этого – подорожание энергоносителей. И мало кто отрицает, что оно – прямое следствие экономической войны с Россией.

    На этом фоне в лидеры общественного мнения вышла министр иностранных дел Лиз Трасс, знакомая россиянам по недавнему визиту в Москву и совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым.

    Именно тогда Трасс опозорилась на весь мир по части знания географии, забыв, что Ростов и Белгород – не украинские города, а российские. Чуть позднее ее подвело и знание истории: министр заявила, что Украина знавала многих агрессоров – «от монголов до татар».

    После этого рейтинги перспективной кандидатки в новые «железные леди» пошли вниз. Конечно, Британия уже не та империя, над которой никогда не заходит солнце, однако кандидат на главный пост правительства все-таки должен обладать широким кругозором (другое дело, что у начитанного Джонсона кругозор широчайший, но это ему теперь не очень помогает).

    Так самым популярным политиком в действующей власти стал министр обороны Уоллес: то, что пальма первенства перешла к нему, зафиксировал ежемесячный опрос Conservative Home. Трасс же опустилась на второе место впервые с ноября, а ведь именно ее прочили на смену Джонсону, если премьера все-таки «додавят» недоброжелатели.

    Но вернемся к Уоллесу. 51-летний уроженец Лондона по первой профессии – военный, а службу проходил почему-то в Шотландской гвардии, где дослужился до капитана. В Шотландии же он начал политическую карьеру, потом избрался в Палату общин, служил лорд-комиссаром казначейства и замглавы МВД, пока, наконец, новый премьер Борис Джонсон не назначил его главным по обороне.

    Считается, что на этом посту Уоллес приглянулся британцам вышеупомянутыми открытостью и смелостью, а также мужественностью (но выражаться в таком роде в современной Британии неполиткорректно, поэтому изобретаются синонимы, например, «зрелое поведение»).

    Совокупность всего этого он и продемонстрировал в скандале с пранкерами, но, кажется, не сразу осознал, чем он может ему грозить. Только два дня спустя Министерство обороны обратилось к руководству видеохостинга YouTube, чтобы оно заблокировало ролик с пранком

    «Он представляет значительный риск национальной безопасности Великобритании», – указали в ведомстве. Заметьте – не поведение конкретного министра несет риск и не атомная бомба на Украине, а ролик в интернете.

    Как это отразится на рейтингах Уоллеса и, соответственно, на его политических перспективах, станет понятно через две-три недели. Но уже сейчас ясно, что все ключевые люди в британской системе власти умудрились подставиться на «русской теме» вне зависимости от уровня своей эрудиции и компетенций.  

    Их пример – другим наука. Которую, впрочем, британцы не могут усвоить уже 450 лет – с тех самых пор, как сэр Ричард Ченслер открыл Северный морской путь, соединяющий Англию с Россией.


     
     
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