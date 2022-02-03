Конфликт на Украине заменил премьеру Британии вечеринки

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3 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 20:09  |  vz.ru
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Европа сделала Газпрому большой подарок

Газовое топливо признано экологически правильным REUTERS/Denis Sinyakov
Важнейшее для российской энергетики решение принято Еврокомиссией. Атомная и газовая энергетика объявлены «переходными зелеными источниками энергии». За этими словами кроется изменение правил игры, которое должно принести дополнительные доходы Газпрому – даже если он не увеличит поставки топлива в Евросоюз. Каким образом? Подробности...
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Как остановить применение Украиной оружия НАТО против Донбасса

ВСУ получила боеприпасы от стран НАТО и использовала их против Донбасса facebook.com/UkrainianLandForces
ВС Украины использовали натовские снаряды против ДНР, обстреляв электроподстанцию в Еленовке. Ранее США и Британия поставили Украине тонны вооружений и боеприпасов якобы в оборонительных целях. Однако, по словам главы МИД ДНР, «поставка любого вооружения Киеву от стран Запада приводит к новым обстрелам». Как защитить мирное население Донбасса от натовского оружия? Подробности...
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Патриотические русские игры должны покорить мировую аудиторию

В мире уже обрели популярность игры на основе реальных операций Великой Отечественной войны worldoftanks.ru
Создатели компьютерных шутеров и стратегий получат гранты на создание игр, посвященных Великой Отечественной и войнам новейшего времени. Покорившая весь мир World of Tanks от белорусских разработчиков показала – можно создать популярный продукт, не оглядываясь на западную трактовку истории. Увидим ли российский стелс-экшен про дерзкого разведчика, который ликвидировал рейхсляйтера на Украине? Подробности...
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Зеленский требует от украинской армии невозможного

Зеленский надеется получить полностью профессиональную армию Efrem Lukatsky/АР/ТАСС
Уже через два года армия Украины будет составлять 361 тысячу профессиональных бойцов. Это всего лишь в два с небольшим раза меньше, чем численность личного состава российских вооруженных сил. Зачем Украине такое гигантское количество военных, откуда Киев возьмет деньги на эту реформу и какую угрозу новая украинская армия будет представлять для России? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Как русские вытесняют французов из Африки

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
К глубокому сожалению Парижа, россияне обосновались в большинстве африканских стран. В Судане, Анголе, Гвинее, Мозамбике, ЮАР, Конго. Москва подписала соглашения о сотрудничестве примерно с 20 странами континента. Подробности...

Мифы о России вредят самому Западу

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва мечтает о захвате Украины и возрождении СССР, российские солдаты готовятся напасть на Запад, а НАТО – сугубо мирная организация. Все это – вовсе не плод воображения голливудских сценаристов, а громогласные заявления, публикуемые в серьезных западных СМИ. Подробности...
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Украина откажется от Минских соглашений

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
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Украина заменила Джонсону вечеринки

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    Конфликт на Украине заменил премьеру Британии вечеринки

    Джонсон заявил, что попросит Путина «отойти от пропасти», но на деле сам подталкивает к пропасти Восточную Европу
    		   3 февраля 2022, 20:00
    Фото: Christoph Soeder/dpa/picture-alliance/ТАСС
    Текст: Станислав Борзяков

    Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал показательно участлив в украинских делах, а накануне даже позвонил Владимиру Путину, чтобы заступиться за Владимира Зеленского. Худшее в этой ситуации то, что Украину активно накачивают британским оружием. Но зачем всё это Джонсону? По личным причинам.

    «Великобритания вводит Украину в заблуждение, подстрекает ее к конфликту с Россией и держит в заложниках отношений между Лондоном, представляющим ставшую второстепенной державу, и Вашингтоном».

    Эти слова принадлежат главе государства - члена НАТО, а именно – президенту Хорватии Зорану Милановичу. Его позиция по конфликту на Украине близка к той, которую транслирует Россия, и достойна того, чтобы ознакомиться с ней подробно. 

    О том, почему в лице Милановича Москва внезапно нашла единомышленника, газета ВЗГЛЯД писала здесь. Сейчас важнее разобрать тот диагноз, который президент Хорватии поставил вроде как союзной Великобритании. Диагноз, надо сказать, удивительно точный. 

    Истерику вокруг «нападения России на Украину», которое вот-вот случится, начал раздувать Вашингтон, преследуя собственные цели: за неимением других успехов, президент Джо Байден хочет снискать славу миротворца, который предотвратил войну. Британцы подключились к этой истерике первыми, причем озвучивали такие «данные» американской разведки, которые сами американцы озвучивать стеснялись – настолько они смехотворны

    Однако в таком поведении Лондона есть нечто большее, чем слепое следование в фарватере Вашингтона. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон инициативен настолько, будто Украина – это британское боро, и нет для поданных Ее Величества задачи важнее, чем защищать украинский суверенитет от выдуманных американцами угроз. 

    Только за последнюю неделю Великобритания предложила Украине и Польше организовать тройственный союз оборонного характера, а сам Джонсон совершил неожиданный визит в Киев, где пообещал президенту Владимиру Зеленскому помощь в строительстве военно-морского флота.

    Тогда же было объявлено, что британцы оперативно поставили на Украину разнообразное оружие, включая тысячи современных противотанковых ракет. Это, стоит признать, существенно отличается от позиции большинства стран Евросоюза. Например, главный производитель вооружений в Европе – Германия, хотя и выступает как адвокат украинцев по поводу и без, категорически отказывается продавать им летальные вооружения, резонно замечая, что миру в регионе это не поспособствует.

    Но Джонсон продолжает бежать впереди паровоза, и даже вспомнил, что у России и Великобритании еще остались какие-то отношения и дипломатические каналы, которые можно использовать.

    Дело в том, что контакты между Москвой и Лондоном на сколь-либо высоком уровне были по сути заморожены – на годы. Все это тянется со времен «скрипалиады», когда стороны, устав обвинять друг друга, стали существование друг друга игнорировать.

    Ныне же Лондон направляет в Москву на переговоры главу МИД Лиз Трасс (она бы уже приехала, но подцепила коронавирус), а сам Джонсон наконец-то позвонил в Кремль, чтобы выразить свои «озабоченности» президенту РФ Владимиру Путину.

    Их разговор должен был состояться еще 31 января, но британская сторона его перенесла на 2 февраля, сославшись на «острую занятость» премьера. За это время он как раз успел слетать в Киев, вполне возможно, удовлетворив тем самым извечный киевский каприз «не обсуждать Украину без Украины», мол, «настоящие друзья» все переговоры с Путиным ведут после консультаций с Зеленским.

    По той информации, которую передали после переговоров пресс-службы двух лидеров, никаких «прорывов» не произошло – да и не могло произойти с учетом того, что Британия против России играет «партию войны», и договориться с ней о чем-либо не получалось не только до отравления Скрипаля, но и до воссоединения с Крымом.

    Джонсон высказал Путину свои «озабоченности», помноженные на озабоченности Зеленского, а Путин указал Джонсону на хронический саботаж Минских соглашений со стороны Киева и на то, что в НАТО не учли всех ключевых озабоченностей России, касающихся Украины.

    В общем, результат немного предсказуем, но остается вопрос – зачем всё это Джонсону? Зачем опускать забрало и лететь на выдуманную американцами войну, рискуя разжечь войну настоящую (накачивание Украины британским оружием в перспективе грозит именно войной)?

    Если спросить об этом кого-нибудь из российских «толкователей политики», он обязательно уйдет в толщу истории, рассказав что-нибудь о природной русофобии англосаксов или о вековечном противостоянии – «большой игре» между русскими и британцами за мировое влияние.

    Но если спросить британца, ответ будет гораздо проще – вечеринки.

    В том смысле, что Джонсон пытается отвлечь внимание от т.н. «вечериночного скандала», на фоне которого от него требуют покаяться и уйти в отставку.

    История почти комичная: пока британцы сидели на карантинах разной степени жесткости, на Даунинг-стрит проходили вечеринки с алкоголем и танцами, в которых Джонсон участвовал часто и с удовольствием. И британцы не видят в этом ничего комичного, ведь антикоронавирусные ограничения усложнили жизнь всей стране, в той или иной степени коснулись каждого, потребовал личных жертв, так что уровень народного негодования действительно высок.

    Джонсон отказался уходить в отставку – и тут же, опустив забрало, ринулся на защиту Украины, как бы подчеркивая: пока вы предъявляете мне дурацкие претензии, я решаю вопросы войны и мира.

    Эту тактику по отвлечению внимания разгадали, кажется, все оппоненты Джонсона. Все более-менее левые (сиречь оппозиционные) издания Соединенного Королевства пестрят карикатурами на премьера, увязывающими вечериночный скандал и украинскую кампанию в единое целое.

    Джонсона в этой ситуации понять можно. Изначально он вообще был противником локдаунов, передумал только под общественным давлением, а впоследствии одним из первых в Европе отменил все ограничения (что, подчеркнем это, позволил сделать высокий уровень вакцинирования среди британцев). При этом действующий премьер слишком серьезно претендует на историческое величие, чтобы вот так просто сдаться.

    Не вызывает удивления и то, что он схватился за украинскую тему, как за спасительную соломинку: если американцам можно, то почему британцам нельзя? К настоящему моменту уже не вызывает сомнения, что «нападение России на Украины», с которым англосаксы носятся вот уже два месяца, сугубо пропагандистский конструкт.

    Но нужно быть не просто клоуном (по характеристике от президента Франции Эммануэля Макрона), а адским клоуном Виолатором, чтобы подталкивать Восточную Европу к военному конфликту, пытаясь решить тем самым сугубо личные проблемы.

    Англичанка, конечно, всегда гадила. Но теперь гадит как-то особенно мелочно. По крайней мере, представить в такой ситуации любого из премьер-министров Ее Величества XX века решительно невозможно.


     
     
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