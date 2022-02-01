Украина решит геополитические проблемы Британии и Польши

Взгляд
1 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 20:39  |  vz.ru
Разделы

Россия совершила прорыв в малой авиации

Совершил первый полет современный аналог советского кукурузника Пресс-служба «Байкал-
инжиниринг»/ТАСС
Первый полет совершил многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал», который пришел на смену разработанному более 70 лет назад в СССР легендарному «кукурузнику» Ан-2. Попытки найти ему замену предпринимались много раз, однако удалось это сделать только сейчас. Сможет ли новый самолет стать столь же уникальным и войти в историю, как Ан-2? Подробности...
Перейти в раздел…

Лондон невольно окажет России огромную услугу

Интересы российских олигархов в Британии давно находятся под колпаком местных силовиков REUTERS/Luke MacGregor
Британия намерена принять закон о санкциях, который позволит замораживать активы российского бизнеса, а также изымать собственность наших олигархов. Но если за российский бизнес Москва готова заступиться, то британское имущество богатых россиян останется без такого покровительства – олигархов давно предупреждали о возможности такого развития событий и советовали им вкладывать деньги в России. Подробности...
Перейти в раздел…

Как Россия силой и хитростью подчинила Польшу

Петр Великий смог укротить и Швецию, и Польшу Жан-Марк Натье
Ровно 305 лет назад, 1 февраля 1717 года, польский Сейм принял судьбоносное решение, которое по сути превращало Польшу в русский протекторат. Этому событию предшествовала тяжелейшая Северная война. Каким образом поражение Карла XII под Полтавой повлияло на то, что Польша попала под власть России? Подробности...
Перейти в раздел…

Антироссийские планы Британии обнулил коронавирус

Лиз Трасс отменила визит в Москву из-за коронавируса Zuma/ТАСС
Глава МИД Британии Лиз Трасс сообщила, что заразилась коронавирусом, из-за чего вынуждена работать из дома и отменить визиты в Киев и Москву. На протяжении нескольких недель Лондон целенаправленно готовил антироссийский информационный фон: пугал санкциями, делал громкие фейковые «разоблачения» России и снабжал Киев оружием. Как отмена визита британского дипломата отразится на пропаганде Лондона и диалоге с Москвой? Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

Русские спокойны как никогда

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Граждане массово продают доллары и евро – что совпало с моментом падения курса рубля и проседания российских активов на фондовом рынке. То есть граждане стали действовать строго поперек многолетней традиции – в подобной ситуации срочно покупать валюту. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Между жизнью человека и собаки выбор очевиден

Антон Крылов
Антон Крылов, журналист
Борьба с бродячими собаками ни в коем случае не должна сводиться к их тупому уничтожению – чем мы тогда лучше зверей? Но надо для начала признать, что в нынешнем виде закон не работает, а именно из-за этого гибнут люди. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Украинская элитка готовится спасаться поодиночке

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Украина станет проблемой для Европы, но не для США и Великобритании, которые, убедившись в бесполезности Киева как инструмента для взлома России, спокойно уйдут с Украины, прихватив с собой лишь горстку самых оторванных местных лизоблюдов. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
Перейти в раздел…

Учебник истории перепишут в пользу Китая

Обсуждение: 28 комментариев

Кто такой Такер Карлсон

Зеленский отступил в Донбассе

Перейти в раздел…

Умер сценарист и режиссер Виктор Мережко

В Петербурге в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, умер сценарист, режиссер, народный артист России Виктор Мережко. Он был сооснователем киноакадемии «Ника» и ее первым президентом, вел популярные телепередачи «Кинопанорама» и «Моё кино»
Подробности...

Умер актер Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни в возрасте 85 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Куравлев страдал от деменции и цереброваскулярной болезни
Подробности...

Аэромобиль AirCar получил разрешение на полеты в Евросоюзе

Словацкая компания Klein Vision завершила сертификацию в ЕС летной годности своего первого аэромобиля AirCar и может приступать к массовому производству новинки. Особенностью автомобиля являются складывающиеся крылья, которые позволяют ему передвигаться не только по дорогам, но и по воздуху
Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы отмечаете китайский Новый год?
  • Да

  • Нет
Где чаще сейчас вы совершаете покупки?
  • В онлайне (интернет-магазины)

  • В офлайне (обычные магазины и рынки)

  • Примерно поровну
Планируете ли вы привить своих детей вакциной &laquo;Спутник М&raquo; для подростков в возрасте от 12 до 17 лет?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить

  • У меня нет детей такого возраста
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин: Принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США
    Орбан на встрече с Путиным пообещал выиграть выборы и много лет сотрудничать На Украине рассказали о злости Зеленского на США Путин подтвердил Драги намерение России поставлять газ в Италию Ученые оценили заразность новой формы «омикрона»
    США назвали «абсолютным успехом» заседание в ООН по Украине На Украине решили создать следственную комиссию по потере Крыма в 2014 году Голикова рассказала о подготовке платформ для быстрого создания вакцин Названы сроки затопления МКС в океане
    В ВОЗ заявили о росте смертности от COVID-19 в большинстве регионов мира Россию не упомянули в проукраинской резолюции парламента Грузии Минздрав пересмотрел список побочных эффектов от вакцины «Спутник V» Власти Москвы разъяснили порядок определения длительности карантина для школьников

    «предать забвению»


    Лавров заявил о негативной реакции США на ключевой вопрос России по безопасности

    противогололедный материал


    Литва из-за санкций против Белоруссии вынуждена закупать соль для дорог в Египте

    время на отдых


    Депутат: В России уже можно говорить о введении сокращенной рабочей недели

    Видео

    Удивительный конфликт


    Латвийскому руководству стало стыдно за связи с СС

    ЛМС-901 «Байкал»


    Россия совершила прорыв в малой авиации

    британские активы


    Лондон невольно окажет России огромную услугу

    «Конвой за свободу – 2022»


    Канада ищет в бунте против Трюдо русский след

    итоги Северной войны


    Как Россия силой и хитростью подчинила Польшу

    западный ветер


    Владимир Можегов: Как освободить мир от либеральных диктатур

    «российская экспансия»


    Иса Джавадов: Операция в Казахстане может сильно изменить ОДКБ

    страшные цифры


    Юрий Алексеев: Прибалтика стонет от счетов за коммуналку

    на ваш взгляд


    Вы отмечаете китайский Новый год?

    Украина решит геополитические проблемы Британии и Польши

    Киевский режим нашел нового покровителя в лице Британии
    		   1 февраля 2022, 19:50
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Андрей Резчиков,
    Михаил Мошкин

    Президент Зеленский объявил о создании нового тройственного союза с Варшавой и Лондоном. Киев, который не берут в ЕС и НАТО, расценивает это как свой международный успех. Однако Украина станет лишь инструментом в геополитических играх Британии и Польши, считают политологи. Так какие же цели преследуют Лондон и Варшава, создавая этот союз с Украиной?

    «Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей», – заявил во вторник украинский президент Владимир Зеленский, выступая на открытии сессии Верховной рады. Основу предполагаемой оси Лондон – Варшава – Киев предполагается закрепить в ходе визита в украинскую столицу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его польского коллеги Матеуша Моравецкого.

    Глава польского правительства по прибытии в Киев не скупился на обещания. Варшава и Киев обсуждают строительство газопровода для передачи больших объемов газа с запада на восток в недалеком будущем, сообщил Моравецкий на совместном брифинге с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Кроме того, глава кабмина Польши подтвердил готовность Варшавы передать Вооруженным силам Украины легкие минометы и другое вооружение, сообщил ТАСС. Одновременно в польском МИДе сообщили, что глава варшавской дипломатии Збигнев Рау намерен посетить Донбасс. Формально – как министр иностранных дел страны, председательствующей в ОБСЕ, но этот вояж в зону конфликта также можно расценить как часть складывающегося тройственного союза.

    Во вторник в Киев прибыл и Борис Джонсон. В течение дня с Даунинг-стрит слали в Киев обнадеживающие сигналы – премьер прилетит на Украину, если «тестирование на вирус будет показывать отрицательный результат». Дело в том, что недавно Джонсон беседовал с главой МИД Лиз Трасс, но та заболела ковидом. Из-за внезапного ухода главы Форин Офиса на карантин был отменен и ее запланированный визит в Киев. В пресс-службе Джонсона подчеркнули – визит на Украину станет демонстрацией поддержки Киева перед лицом «враждебной активности» России, передает РИА «Новости».

    «Великобритания вышла из состава Евросоюза, и ей необходимы механизмы воздействия на своих партнеров, бывших союзников внутри континентальной Европы», – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. К таким союзникам США и Великобритании традиционно относят Польшу и ряд других стран Восточной Европы.

    «У Великобритании есть серьезные и многовековые противоречия с Германией, Францией и рядом других европейских государств, но ей очень хочется влиять на Евросоюз. И проще всего это сделать через такие государства, как Польша, и ее младшего партнера Украину», – отметил сенатор.

    Показательно, что в тех же выражениях, что и пресс-служба британского премьера, высказались и украинский министр по делам Донбасса и Крыма («по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий») Ирина Волощук. Новый альянс Великобритании, Польши и Украины будет эффективным для противостояния «российской угрозе», заявила министр. По ее словам, такие форматы эффективнее, чем более широкие объединения. По всей видимости, Волощук имела в виду Североатлантический альянс, вступление в который Украине явно не светит. «Я не говорю, что это «НАТО втроем», но я говорю, что этот союз может дать хороший эффект и в военном, и в политическом смысле», – заявила министр.

    Первый вице-спикер Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко заверил, что союз Киев – Варшава – Лондон не задумывается как альтернатива другим альянсам. «Это не альтернатива НАТО или ЕС, это даже не альтернатива другому региональному образованию – так называемому Триморью. Это дополнительная возможность для сотрудничества», – подчеркнул Корниенко.

    Триморье, или «Инициатива трех морей» – это созданное в 2016 году объединение стран Прибалтики и Восточной Европы от Эстонии до Хорватии и Болгарии, с активным участием Польши, но без привлечения Украины. По оценке экспертов, проект сугубо проамериканский.

    Своего рода новая Антанта, тройственное соглашение Британии, Польши и Украины, похоже, создается без непосредственного участия США. Заметим, что одновременно с объявленными визитами Джонсона и Моравецкого в Киеве заговорили о том, что Зеленский разозлен на американцев. По словам бывшего советника офиса президента Алексея Арестовича, президент недоволен тем, что Вашингтон ежедневно твердит об угрозе «российского вторжения» на Украину, из-за чего страна потеряла миллиарды долларов. При этом помощь от США в Киеве, видимо, считают недостаточной.

    «Идея оси Лондон – Варшава – Киев отражает разочарование Украины уровнем помощи со стороны США.

    Британия и Польша интересны Украине с точки зрения диверсификации ее связей с внешним миром», – полагает профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

    С другой стороны, по оценке экспертов, в последнее время именно Лондон стал самым активным защитником и лоббистом Киева среди западных стран – и политически, и как поставщик вооружений. Это особенно заметно на фоне совершенно иной линии поведения Берлина и Парижа, европейских гарантов Минских соглашений. Германия, напомним, демонстративно уклоняется от поддержки Киева, а французский президент Эммануэль Макрон обсуждает возможность встречи с Владимиром Путиным. Отметим, что глава британского МИДа Лиз Трасс должна была посетить и Россию. Но, как отметил Ткаченко, болезнь главы МИД «случилась исключительно вовремя», потому что ехать ей в Москву не с чем.

    «При этом продолжение нагнетания фона вокруг украинского вопроса и возможное создание альянса Великобритания – Польша – Украина болезнь Трасс не отменяет. Как и потенциальное вхождение Турции в этот союз. И это неприятная новость для России», – указал Ткаченко. Он напомнил о планах Турции расширить свое присутствие в Черноморском регионе и об активных контактах Анкары и Киева. Правда, заметил эксперт, Турция и Польша вряд ли найдут общий язык.

    Добавим, что Варшава исторически, со времен Юзефа Пилсудского, претендует на лидирующую роль в разного рода балто-черноморских альянсах – что должно стать реализацией польской идеи Intermarium («Междуморья», объединения во главе с Варшавой). Частично сферы интересов Польши и Турции – двух претендентов на роль регионального гегемона – пересекаются.

    «Политический класс в Варшаве продолжает отстаивать концепцию «Польша от моря до моря», то есть от Балтики до Черного, – подчеркнул сенатор Климов. – В этой концепции Варшава должна быть главным политическим, экономическим и духовным центром Европы, а все остальные – вассалами.

    Таким образом, глава украинского государства фактически идет в антиукраинской колее.

    Он хочет участвовать в проекте, который в конечном счете направлен на лишение украинцев независимости». 

    По мнению Ткаченко, при формировании тройственного альянса в выигрыше оказываются Британия и Польша. В разгар ключевых переговоров между Россией и США о взаимных гарантиях Лондон и Варшава «пытаются повысить свою субъектность в дискуссии об архитектуре европейской безопасности». При этом эксперт полагает, что окончательное решение о появлении триумвирата остается за Вашингтоном. «Все будет зависеть от США, – подчеркнул эксперт. – Можно предположить, что появится очередной краткосрочный альянс, наподобие Вышеградской группы Польши, Чехии, Словакии и Венгрии – в том ее формате, который существовал накануне вступления четверки этих восточноевропейских стран в НАТО и ЕС».

    Возвращаясь к тройственному союзу Лондон – Варшава – Киев, следует отметить, что пока в наличии только декларация Зеленского о намерении создать такой «новый формат взаимодействия». Во время визита британской делегации во главе с премьером Джонсоном в Киев стало известно, что официальное объявление откладывается «на более поздний срок». Как пояснил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, причиной стала все та же внезапная болезнь главы британской дипломатии Лиз Трасс.

    Тем не менее, визит высокого британского гостя вряд ли бы состоялся, если Лондон не видел бы своего интереса на Украине. Добавим, что в программе пребывания Джонсона – встречи с Зеленским и Кулебой, в ходе которых будет обсуждаться военно-техническое сотрудничество Британии и Украины.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •