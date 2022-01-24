Британия сдвигает свои границы к Днепру

В последнее время Лондон стал самым активным защитником и лоббистом Киева среди западных стран, в некоторых усилиях на данном поприще превзойдя даже Соединенные Штаты. С чем связана такая активность Великобритании на украинском направлении и как это связано с анекдотическими познаниями британской дипломатии об истории России и Украины?

«Когда мы размышляем об обороне Англии, мы больше не думаем об известняковых скалах Дувра. Мы думаем о Рейне. Там сегодня проходит наша граница». Эти слова, сказанные в 1934 году тогдашним де-факто премьер-министром Великобритании Стэнли Болдуином, не были его изобретением. Уже несколько веков Соединенное Королевство выставляет форпосты на континенте, дабы ни один враг Короны не дошел до Ла-Манша.

И Лондону обычно удавалось оборонять эти форпосты. За последние несколько веков форпосты рушились лишь дважды – при Наполеоне и Гитлере, делая Англию уязвимой для вторжения. Да, удавалось ценой концентрации всех сил великой на тот момент империи, но зато ни одна армия с конца XVII века не могла высадиться на британские берега.

Другой британский премьер Уинстон Черчилль попытался передвинуть границу дальше на восток – с берегов Рейна на берега Вислы. Однако попытка оказалась неудачной – Сталин отказался отдавать британцам Польшу. Сил у Соединенного Королевства настоять на своем уже не было, а тогдашний президент США Франклин Рузвельт встал на сторону советского вождя.

Судя по всему, Борис Джонсон, мнящий себя наследником Болдуина и Черчилля, решил превзойти достижения великих предшественников. Своей легкой рукой он снова пытается передвинуть границу Британии далеко на восток – но не на Вислу, а уже на Днепр. Соединенное Королевство активно заходит на Украину и в украинскую гражданскую войну.

Логика Великобритании очевидна. После выхода из Евросоюза британцы остались в стратегическом одиночестве, на отшибе геополитики. Это не пристало ядерной державе с колоссальными традициями в области мягкой силы и управления мировыми процессами, поэтому англичане стали искать для себя глобальные проекты. Такие, где можно активно участвовать, но при этом не нести чрезмерных расходов.

Поэтому на Дальнем Востоке Лондон уже присоединился к американцам в деле сдерживания Китая, а на Кавказе, Ближнем Востоке и Средней Азии работает в паре с Турцией. На Украине же Британия хочет играть главную скрипку в поддержке местного режима. Благо британцы искренне считают, что особых вложений этот режим не потребует.

Киев, в свою очередь, очень рад активизации британцев – хотя бы потому, что недоволен поведением нынешних западных «смотрящих». Так, украинские элиты считают, что немецкие власти слишком мало подают Киеву и слишком много сомневаются относительно целесообразности бросать камнями в русского медведя.

«Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонительного оружия, в частности через предоставление разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT – не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности», – возмущается министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Есть у украинцев проблемы с американцами – вопреки различным громким заявлениям о поддержке Вашингтон крайне недоволен чрезмерной агрессивностью украинского режима. Вплоть до намеков на то, что в случае ввода российских войск в ДНР/ЛНР из-за украинской провокации Киеву не стоит ждать обещанных «адских» санкций против России. То ли дело британцы, которые готовы поддержать любую антироссийскую инициативу.

Сейчас Великобритания «институционализирует» свое присутствие на Украине. Как по линии переговорного формата (министры иностранных дел и обороны Великобритании Лиз Трасс и Бен Уоллес в ближайшее время проведут встречи со своими визави по украинскому вопросу), так и по линии военных.

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«Именно Британия является лидером в накачивании репрессивного режима оружием в последние недели. Только за последние три дня прибыли более 10 огромных транспортных самолетов с оружием. В самой стране многие американские позиции по внешнему управлению тоже уже перехвачены британцами», – писал 22 января известный российский политолог Сергей Марков.

Однако пока что это подключение проходит, мягко говоря, скандально. Дело даже не дошло до необходимости Лондона демонстрировать политическую волю – скандалы начались на уровне публичных высказываний. Так, министр иностранных дел Лиз Трасс решила в своей публичной речи поддержать основные изобретения современных украинских летописцев – о длинной истории государственности, о «голодоморе», о постоянной необходимости страны защищать себя. Однако это желание, обнуленное пробелами в исторических знаниях у спичрайтеров госпожи Трасс, привело к скандалу.

«Украина – гордая страна с длинной историей. Ее жители переживали много вторжений – от монголов до татар. Они страдали от организованного государством голода. Они – стойкие люди, и если придется, украинцы будут драться во имя защиты своей страны», – заявила министр иностранных дел Великобритании.

Конечно же, МИД РФ не мог пройти мимо этого экскурса в историю. «Три вопроса британскому дипломату от российских коллег, – пишет Мария Захарова. – 1. Сколько лет прошло между двумя вторжениями: монголов и татар? 2. О страданиях украинцев от фашизма не упомянула, потому что они были незначительными или потому что до 40-х годов XX века британская корона германский нацизм не просто поддерживала, а умилялась им? 3. Какое учебное заведение выдало миссис Трасс диплом?».

И если на первый все-таки можно ответить (более 400 лет – между битвой на Калке в 1223 году и окончанием набегов крымских татар на украинские земли в конце XVII века), то второй и третий выглядят как риторические. И это еще госпожа Захарова не отметила другой, самый скандальный момент: говоря о «длинной истории» Украины и начиная перечислять вторженцев с «монголов» (то есть с 1223 года), Лондон фактически отказывает Украине в праве называться правопреемницей Руси и тянуть свою историю с древнерусского государства. Если бы в Киеве не дорожили новоприобретенной британской соломенной «крышей», то они тоже высказали бы свой протест.

Не успев выйти из этого скандала, Лондон попал в другой. Дело в том, что британские власти взяли на себя основную роль в распространении мифов о российском вторжении. «Кремль не выучил уроки истории. Они мечтают о восстановлении Советского Союза или чего-то типа «Великой России», разделяя при этом территории по языковому и этническому признаку. Они уверяют, что хотят стабильности, хотя на самом деле угрожают другим и дестабилизируют их», – говорит Лиз Трасс.

И тут они несколько перестарались. Руководство страны – и не таблоиды, а именно чиновники британского МИД – заявили, что Россия не просто собирается организовать вторжение, но уже готовит для Киева марионеточное правительство. Возглавит его якобы бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Логика опять же понятна – Великобритания хочет показать, что «вторжение» России не ограничится лишь территорией ЛНР и ДНР, что Москва якобы хочет послать танки на Киев. И, конечно же, Лондон в ответ угрожает ввести широкий пакет экономических санкций, продемонстрировав таким образом лидерство на украинском направлении без каких-то серьезных издержек (ведь все понимают, что Москва на Киев не пойдет).

Однако британским политикам все-таки нужно было выбрать более подходящего кандидата на роль марионеточного украинского президента. «Я с 2018 года под санкциями России из-за конфликта с Медведчуком. В моей семье там арестованы активы. Как у британских спецслужб и Форин-офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой «оккупационного правительства» – это вопрос к мистеру Бину», – заявил он.

Неудивительно, что в МИД РФ также опровергли эти инсинуации. «Оказавшись в результате своей недальновидной линии на обочине реальных дипломатических процессов, Лондон видит свою роль в постоянном разжигании антироссийских настроений, – заявили российские дипломаты. – Решительно призываем Лондон прекратить глупые риторические провокации, весьма опасные в нынешней разогретой обстановке, и внести свой вклад в реальные дипломатические усилия по обеспечению надежных гарантий европейской безопасности».

А если Великобритания неспособна к конструктивному участию в обеспечении европейской безопасности, то она может заняться чем-то другим, менее сложным. «Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига*», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.