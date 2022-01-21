Запад подготовил ВСУ к масштабной провокации в Донбассе

Страны НАТО всего за несколько дней поставили Киеву сотни тонн вооружений, сообщили в российском МИДе. Уже прибыл груз противотанковых ракет, ожидаются поставки знаменитых «Стингеров». Впрочем, остаются сомнения в эффективности такой помощи. По словам экспертов, далеко не все украинские военные умеют пользоваться оружием, которое им дарит НАТО. Как изменился потенциал украинской армии после 2014 года?

Госдеп США разрешил Латвии, Литве и Эстонии поставлять на Украину американское вооружение, сообщило в четверг Reuters, ссылаясь на свои источники. Представитель Госдепа подтвердил эту информацию, но отказался уточнять, о каких видах оружия может идти речь. Один из собеседников агентства отметил, что теперь «Эстония сможет поставлять Киеву противотанковые ракеты Javelin, а Литва – ракеты Stinger». Напомним, странам требуется разрешение Вашингтона для перепродажи американского оружия.

Тем временем Великобритания уже несколько дней отправляет вооружение на Украину, сообщили в российском МИДе. «Было организовано не менее шести рейсов, каждое воздушное судно может взять на борт до 77,5 тонн груза, то есть в общей сложности порядка 460 тонн вооружений», – сказала представитель ведомства Мария Захарова.

Как предполагает киевская печать, британцы поставили на Украину легкие переносные противотанковые комплексы NLAW, которые используют управляемые ракеты с максимальной дальностью поражения в 1 км. По мнению экспертов Центра анализа стратегий и технологий, Великобритания вдобавок поставляет уже упомянутые «Джавелины» – FGM-148 Javelin, пусковые установки противотанковых управляемых ракет (ПТУР). Ранее 47 аналогичных установок Киеву уже передали американцы. Ранее глава британского Минобороны Бен Уоллес сообщил, что вместе с вооружениями в Киев будет направлена группа английских военных, которые проведут необходимый инструктаж для украинских солдат и офицеров.

В отличие от российских дипломатов, военный эксперт Алексей Леонков подозревает, что английские боевые самолеты летают в Киев полупустыми, выполняя больше символическую задачу. «То, что сейчас привозят в Киев – это курам на смех. Даже эти противотанковые ракетные комплексы NLAW шведского производства, которые поставили англичане, с дальностью стрельбы 600-800 метров – это прошлый век, – сказал Леонков газете ВЗГЛЯД. – Про их точность – тоже отдельный разговор. Даже «Джавелины» имеют некоторые ограничения».

Помощь Украине «на случай российского вторжения», о которой заявляют и США, и Британия, и Канада, и даже страны Прибалтики – это в первую очередь пропагандистская кампания, призванная продемонстрировать глобальную поддержку Украины в подготовке к «агрессии» России, заметил Леонков. «Но в военном плане ничего не делается для серьезной накачки вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы они могли выдержать, например, столкновение с российской армией. Оснащение ВСУ и Вооруженных сил России очевидно несопоставимо», – указал военный эксперт. Оружейные поставки со стороны западных союзников могут сыграть роль в столкновении ВСУ с народными милициями ДНР и ЛНР, но эта роль также вряд ли будет решающей, считает Леонков.

Россия не допустит новой Сребреницы на донецкой земле

При этом очевидно, что Киев ведет подготовку к масштабной провокации на линии соприкосновения с республиками Донбасса, отметил собеседник. По его мнению, об этом говорят не только непрекращающиеся заявления Запада в поддержку Украины, но и участившиеся полеты разведывательной авиации НАТО – похожие на те, что ведутся перед крупными наступлениями.

Напомним, что о подготовке Киевом провокаций, которые могут начаться с серии диверсий, заявляют и в Донецке. «Согласно нашим разведданным, Украина подготовила несколько диверсионных групп при помощи иностранных специалистов, и их цель сейчас – это те населенные пункты, которые находятся вдоль линии соприкосновения, включая и Горловку, и Донецк, и Докучаевск», – сказал в среду телеканалу «Россия 24» глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

Леонков не исключает, что столкновение может начаться в запоминающуюся дату, например, 22 февраля. «Организаторы подобных провокаций любят красивые даты. Например, 8 августа 2008 года (08.08.08) – день начала агрессии Грузии против Южной Осетии.

В этот раз может быть выбрана дата 22.02.2022.

Причем совпадает и информационный фон – и в 2008-м, и сейчас это Олимпиада в Пекине», – отметил военный эксперт.

По мнению эксперта, сценарий провокации имеет конечной целью непосредственное втягивание России в конфликт. «Расчет делается на то, что в случае массовой гибели жителей народных республик, среди которых многие получили гражданство РФ, Москва не останется в стороне», – отметил Леонков.

Напомним, что в апреле прошлого года замглавы администрации президента Дмитрий Козак сказал: Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан, проживающих на территории Донбасса, если масштаб конфликта будет соответствующим. «Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту». Напомним, резня в боснийской Сребренице в 1995 году была самым большим массовым убийством в Европе после окончания Второй мировой войны.

Если Киев вознамерится устроить «Сребреницу» в Донбассе, то ВСУ получит быстрый и эффективный отпор, но это будет использовано Западом (который вряд ли будет напрямую участвовать в конфликте), как повод для предельного ужесточения антироссийских санкций, полагает Леонков.

В любом случае инструменты для совершения провокаций, чреватых casus belli, у Киева есть, добавил эксперт. Речь идет о диверсионно-разведывательных группах (ДРГ), над подготовкой которых могут работать и иностранные инструкторы, в том числе из частных военных компаний США и Великобритании.

Добавим, что в среду народная милиция ДНР сообщила: по данным разведки, командир сил спецопераций ВСУ генерал-майор Григорий Галаган дал указания – сформировать в 8-м отдельном полку спецназначения шесть ДРГ для проведения диверсий в Донецке, Горловке, Ясиноватой, Докучаевске и других городах республики. Подготовку групп проводили британские специалисты, говорится в сообщении.

Как изменилась тактика ВСУ

В сравнении с 2014 годом – началом конфликта в Донбассе, не без помощи западных кураторов существенно улучшилось качество подготовки не только украинских сил спецназначения, но и ВСУ в целом, полагают военные эксперты. «Скажем, по сравнению с боями 2014-2015 годов изменилась тактика – под влиянием инструкторов НАТО, – рассказывает Леонков. – ВСУ стали грамотнее работать артиллерией, обстрелы стали точнее. Они применяют беспилотники в качестве целеуказателей, теперь снаряды очень кучно ложатся в траншеи, блиндажи». БПЛА используются для целеуказания, в том числе при действиях диверсионных групп на линии соприкосновения, при «работе» ДРГ в тылу, указал военный эксперт.

В результате действий иностранных партнеров в техническом оснащении солдаты ВСУ, конечно, лучше подготовлены – по сравнению с корпусами народных милиций Донбасса, отметил Леонков.

Что касается стратегии, то по мнению экспертов, украинские генералы сделали выводы из проигранной ими донбасской кампании 2014-2015 годов, – напомним, она завершилась поражением от ополчения ДНР и ЛНР под Иловайском в августе 2014 года и на дебальцевском выступе в феврале 2015-го.

«Украинская армия с тех пор серьезно повысила свой уровень. ВСУ семь лет назад и сейчас – две большие разницы.

Украина готова к окопной, малоподвижной, тягучей войне, преимущество в которой ей дадут многочисленные резервисты, служившие на донбасских фронтах», – отметил военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

С 2020 года киевский генералитет сменил схему управления войсками, позаимствовав из стандартов НАТО так называемую J-структуру. «То есть существует руководство вооруженных сил, главнокомандующий, все его службы, и далее следуют два основных направления: формирование (здесь подготовка, обеспечение и формирование бригад, оснащение вооружением, военной техникой, инфраструктурой и т. д.) и выполнение боевых операций. Главная проблема все эти годы войны заключалась в том, что у нас все это было вместе», – пояснял ранее «Интерфаксу» министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Сколько «штыков» противостоит Донбассу

Как отмечал украинский «24 канал», общая численность ВСУ по состоянию на прошлую весну, составляла 255 тыс. солдат и офицеров. Из них личный состав сухопутных войск по состоянию на начало 2020 года насчитывал 145 тыс. человек. Таковы данные Международного института стратегических исследований (IISS).

Следует добавить и 900 тысяч упомянутых выше резервистов (из частей «территориальной обороны») и 90 тыс. бойцов «паравоенных» формирований – «добробатов» и тому подобных. К слову, как сообщил американской радиостанции NPR один из капитанов батальона территориальной обороны Влас Гончарук, резервистов обучают партизанской тактике – как бою в городских условиях, так и в лесистой местности.

Для сравнения: численность подразделений народных милиций ДНР и ЛНР, по украинским оценкам, составляет около 35 тыс. бойцов.

Непосредственно в районе так называемой Операции объединенных сил в Донбассе развернуты две украинские оперативно-тактические группы (ОТГ) «Восток» и «Север», противостоящие ДНР и ЛНР соответственно. По данным из открытых источников, которые приводил портал «Военное обозрение», личный состав ОТГ «Восток» – около 20 тыс. человек. По состоянию на 2020 год группировке было придано около 300 единиц бронетехники, в основном танков Т-64, а также около 800 бронемашин. Артиллерия ОТГ «Восток» насчитывает до тысячи стволов – самоходных и буксируемых гаубиц и пушек. В распоряжении этого соединения также около 200 реактивных систем залпового огня, а также средства ПВО, включая комплексы С-300 и «Бук-М1».

«Живая сила» оперативно-тактической группы «Север» – около 17 тыс. человек. В распоряжении ОТГ – около 250 единиц бронетехники (Т-64 и Т-72), сравнимое с «Востоком» количество артиллерийских орудий и средств ПВО, а также около 120 систем залпового огня.

Чем оснастили «сухопутчиков»

Западных современных вооружений, которые могут быть задействованы в новой операции в Донбассе, на складах сухопутных сил ВСУ «не особо много», полагает Фельгенгауэр.

«Есть только уже упомянутые Javelin и шведские легкие ракеты NLAW и гранатометы. Зато они принципиально лучше наших образцов второго поколения, особенно в городских условиях. Можно вести огонь из дома, прямо из квартиры, например. Сначала заряд вышибает ракету из трубы, уже потом включается маршевый двигатель. Там есть выхлоп сзади, конечно, но не сильный», – пояснил он.

На вооружении также есть собственные украинские комплексы «Стугна-П» (200 пусковых установок и тысячи ракет). Однако более старые модели применять можно лишь в бою на открытой местности.

По словам Фельгенгауэра, Киев в настоящее время, предположительно, пытается наладить массовые поставки «Стингеров». «Эти ПЗРК с американской лицензией массово производятся в Турции. Наверное, поставки будут налажены оттуда», – допустил эксперт.

В арсенале ВСУ – много советского «железа», часть которого удалось улучшить, отметил Фельгенгауэр. «Это зенитно-ракетные комплексы «Бук», С-300 и совсем старенькая, но еще рабочая «Оса». Есть и переносные ЗРК, тоже советские, например, «Игла-1». Они не слишком эффективные, но на поле боя вполне могут пригодиться», – рассуждает он.

Впрочем, обладание технологически сложным вооружением еще не гарантирует его эффективного применения – примером чему те же «Джавелины». На декабрьских учениях украинские военные не смогли поразить учебную мишень. И это – в стерильных условиях учений, а не в условиях реального боя. Как следует из видеоролика, опубликованного украинским ТВ, броня старого советского танка Т-64 осталась неповрежденной.

Два союзника Украины – авиация и флот

Помимо сухопутных войск, два других рода войск ВСУ – авиация и флот – также подверглись технической модернизации, причем не без помощи «старших партнеров». Только за прошлый год Украина получила от США свыше 450 млн долларов «на задачи обеспечения безопасности».

Прежде всего Киев закупил 48 ударных беспилотников «Байрактар» (Bayraktar TB-2), способных корректировать огонь артиллерии и ракетных систем залпового огня. «А их у украинцев немало», – отметил Фельгенгауэр. По его словам, американцы могут начать предоставлять Киеву «сырую» информацию по целям, которые можно поразить, чего «обычно они не делают».

Вдобавок украинская армия заказала еще 24 БПЛА, а внутри страны было запущено лицензионное производство этой техники. Правда, даже с учетом этих нововведений основа ВВС Украины остается советской: 43 легких истребителя МиГ-29, 12 фронтовых бомбардировщиков Су-24, 17 штурмовиков Су-25 и 26 тяжелых истребителей Су-27. Также в составе украинской авиации – 54 вертолета Ми-8 и 34 вертолета Ми-24.

Военно-морские силы Украины тоже по большей части представляют собой остатки наследия СССР. Основной костяк ВМС сосредоточен в Одессе, единственным флагманом остается противолодочный фрегат «Гетман Сагайдачный». Со счетов не нужно списывать и ракетный катер P153 «Прилуки», десантный корабль «Юрий Олефиренко», тральщик и небольшие патрульные катера со вспомогательным оборудованием, считают специалисты.

В свете вышесказанного, киевские стратеги делают ставку на «москитный флот», то есть использование множества быстрых и маневренных кораблей и катеров малых размеров. В этом украинскому флоту тоже активно помогает НАТО: ранее Вашингтон согласился продать Киеву до 16 патрульных катеров Mark VI за 600 млн долларов. Половина из них уже передана в рамках пакетов американской военной помощи, а в будущем США предоставят Киеву фрегаты класса Oliver Hazard Perry.

На эту тему

Плюс ко всему Турция строит два корвета класса Ada в рамках сделки с Киевом на 265 млн долларов. Наконец стоит напомнить, что в 2019 году Великобритания и Украина подписали меморандум, по которому Киеву на десять лет выдается кредит на 1,73 млрд долларов. Эти средства, согласно документу, предназначены для оплаты строительства в 2022-2024 годах восьми 580-тонных быстроходных ударных катеров.

Помимо того, украинский ВПК разрабатывает крылатую ракету Р-360 комплекса «Нептун» и доводит до ума корабль «Симферополь». По планам украинских адмиралов, он будет наблюдать за российским Черноморским флотом, который до сих пор доминирует в акватории.

Готовы ли ВСУ к войне

Как отмечают эксперты, конфликты новейшего времени демонстрируют примеры того, как даже хорошо технически оснащенная регулярная армия оказывается малоэффективной в столкновении с «паравоенными» формированиями с менее совершенным оружием, но с более высоким уровнем мотивации.

Вопрос о моральном духе бойцов ВСУ при возможном столкновении даже с ополченцами ДНР и ЛНР остается открытым. «Боевой дух наших войск и гражданских – высокий, если сравнивать с тем, что было в 2014 году. Свыше 400 тысяч граждан оказывают посильную помощь в удовлетворении военных нужд на востоке Украины», – сказал американской радиостанции NPR отставной украинский генерал Владимир Гаврилов.

С другой стороны, в июне 2021 года портал «Украина.ру» привел появившиеся в Сети выдержки из доклада замначальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майора Владимира Кидоня. Речь идет о проведенном 1 марта – 25 мая исследовании морально-психологического состояния бойцов в зоне операции ООС в Донбассе. Если верить этим данным, то после опроса 11,7 тыс. военнослужащих, 80% не готовы выполнять реальные боевые задачи, а 72% оценивают как низкую свою способность участвовать в боевых действиях.

«При том, что уровень технической подготовки украинской армии повысился, морально-психологическая «начинка» ВСУ осталась прежней: это люди, которые в основном очень хорошо умеют мародерствовать и убивать мирных жителей, но против крепкого духом противника вряд ли устоят», – убежден Леонков.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД