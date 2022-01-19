Эвакуацию российских дипломатов из Киева выдаст яркий сигнал

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19 января, среда  |  Последнее обновление — 19:52  |  vz.ru
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Молдавия просит Газпром решить ее газовые проблемы moldovagaz.md
В четверг, 20 января, Молдавия вряд ли заплатит Газпрому аванс за январские поставки газа, что обязана сделать по контракту. Это значит, что Россия получит юридическое право отключить страну от газа. Самое смешное, что решение этой проблемы Кишинев полностью переложил на плечи самого Газпрома. Хотя логично было бы просить помощи у Евросоюза, в который власти Молдавии так спешат. Кто же спасет Кишинев от морозов? Подробности...
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Чем Иран будет соблазнять Россию

Президент Ирана рассчитывает на Россию во многом Sobhan Farajvan/Pacific Press/Sipa USA/Reuters
Проект масштабного стратегического соглашения везет в Москву президент Ирана Ибрагим Раиси. Почему Тегерану так важно наладить торговые связи с Москвой, в чем будут главные сложности в достижении договоренностей о продаже Ирану российских вооружений – и о чем будут говорить лидеры двух стран помимо этого? Подробности...
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Как советский моряк обхитрил фашистский «коридор смерти»

Александр Шабалин стал символом морского боя на катерах общественное достояние
Ровно сорок лет назад скончался человек, ставший легендой советского Военно-морского флота. Александр Шабалин дважды заслужил звание Героя Советского Союза. Почему его катер, несмотря на крохотные размеры, оказался грозным оружием против фашистов – и какие особые черты характера позволили моряку добиться такого успеха? Подробности...
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Как Южная Осетия сбежала в Россию из Грузии

Независимость республики Южная Осетия досталась с большим трудом Александр Вильф/РИА Новости
Ровно 30 лет назад, 19 января 1992 года, в Южной Осетии прошел референдум, повлиявший на судьбу всего Кавказа и всей России. По итогам голосования было принято решение о независимости региона – и одновременно о его вступлении в состав Российской Федерации. Как объяснить этот парадокс – и почему референдум проходил в режиме спецоперации? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Россия и США ведут дипломатическую «разведку боем»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Даже если переговоры об общих параметрах европейской безопасности окажутся сравнительно успешными, США вполне могут отправить в бой своих киевских сателлитов просто ради поддержания России «в тонусе» и введения против нее дополнительных санкций. Подробности...

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Игорь Мальцев
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    Эвакуацию российских дипломатов из Киева выдаст яркий сигнал

    Российское посольство в Киеве функционирует в обычном режиме
    		   19 января 2022, 19:15
    Фото: Геодакян Артем/ТАСС
    Текст: Евгений Крутиков

    Американская публикация об «эвакуации российских дипломатов из Киева» вызвала крайне масштабные последствия – по крайней мере, для фондового рынка России. Почему эта информация оказалась настолько чувствительной и провокационной – и каковы будут признаки настоящего отъезда российских дипломатов с Украины?

    Обвал российского фондового рынка в последние дни специалисты прямо связывают с появлением в New York Times статьи о том, что якобы Москва проводит эвакуацию из Киева персонала посольства и членов их семей, а также консульства во Львове.

    Провокационная публикация была дополнена заявлением представителя Белого дома Джейн Псаки, которая сказала, что Госдеп якобы «располагает информацией об эвакуации» российского персонала из Киева и Львова, но не знает, как это расценивать. Ранее сообщалось, что госсекретарь Блинкен на днях в Киеве также говорил об эвакуации, но уже американского персонала.

    В публикации New York Times есть два источника. Первый – «анонимный высокопоставленный источник в СБУ». Именно этот мифический персонаж сообщил работникам газеты, что в начале января 18 членов семей работников российского посольства в Киеве якобы выехали в Россию на автобусе. А еще 30 человек то ли выехали потом, то ли получили распоряжение приготовиться. Второй – тоже аноним, но уже американский, который это все «подтвердил».

    Таким образом, делается прямой намек: если российские дипломаты эвакуируются из Киева – значит, прямо «завтра война». Стотысячная группировка российских войск, сконцентрированная на украинской границе, вот уже почти начинает свою работу. А это, в свою очередь, означает ввод тех самых «адовых санкций», которые разработаны Западом как раз именно на такой случай. И конечно же, серьезных последствий для отечественной экономики. Отсюда и обвал рынка.

    Российский МИД официально опроверг американскую публикацию. Представитель украинского внешнеполитического ведомства также заявил, что ему об этом ничего не известно. На новогодние праздники иногда жены дипломатов с детьми действительно уезжают на Родину – отдохнуть и отпраздновать. Даже если этот единственный автобус с 18 женщинами и детьми и имел место (и то не факт), то на «эвакуацию» это ни разу не похоже.

    Американская газета назвала свой текст «бомбой», и судя по последствиям, это отчасти правда. Инвесторы – народ пугливый. Удивительно, как эти люди умудряются зарабатывать миллионы, не умея оценивать качество информации. В реальности же «анонимный источник в СБУ» американской газеты, которая даже не потрудилась сделать пару контрольных звонков – это «мусорная» информация. Прямая фальшивка.

    В последние месяцы ведущие англоязычные СМИ превратились в площадки для бесконечного обсуждения дат и способов «вторжения России на Украину». Разумеется, тон задают заявления американского руководства. Истерика поддерживается именно подобными сообщениями об «эвакуации посольства». Никому не приходит в голову выяснить, что такое на самом деле эвакуация дипломатов, в каких случаях и как она происходит и как все это расценивать.

    Объясняем, в том числе для Псаки. Чем может быть в принципе вызвана эвакуация посольства из какой-либо страны и каков этот механизм? Это не работает по телефонному звонку: ребята, давайте хватайте жен с детьми и уезжайте, потому что завтра война. Существует определенная процедура.

    Во-первых, сперва определяются угрозы и их степень. Эвакуация проводится: а) в случае, если существует опасность для жизни и здоровья дипломатов, персонала посольства и членов их семей, или иных дипломатических учреждений; б) в стране или месте пребывания создаются условия, при которых дипломатические представительства не могут более выполнять свои функции.

    Это не только прямой разрыв дипломатических отношений. Иногда страна пребывания иными методами блокирует дипломатическую деятельность, не прибегая к формальному разрыву. Например, органы государственной власти страны пребывания просто прекращают любые контакты с посольством, игнорируют его. И чего тогда там сидеть?

    Определение степени угроз зависит от местных деталей. Например, эвакуация посольства России из Кабула при захвате города талибами не проводилась. Причин тут было как раз две, отвечающие на два основных вопроса: талибы изъявляли полную и, похоже, искреннюю готовность сотрудничать и обеспечить безопасность сотрудников посольства РФ и самого комплекса зданий. А во-вторых, посольство РФ в Кабуле – крепость, охраняемая вооруженным до зубов отрядом специального назначения.

    Если же в какой-либо стране складывается опасная или неприемлемая для дипломатической работы обстановка, то первое, что обязательно делается МИДом – об этом объявляется публично. Обычно это призыв к гражданам РФ – туристам, бизнесменам и в целом российским гражданам – воздержаться от поездок в данную страну.

    В случае с Украиной никаких предупреждений такого рода в последнее время не озвучивалось. Хотя в отношении угроз дипломатическим сотрудникам не все так просто. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщает о том, что в адрес работников консульства во Львове (у России, кстати, еще два консульства – в Одессе и Харькове, и оттуда никого не «эвакуируют») поступали письменные и телефонные угрозы, а на само здание консульства были нападения. Было бы желание, эти письма, звонки и кидание бутылок с краской в стену можно было бы раздуть до «непосредственной угрозы», но это не делается. А значит, причин для реальной эвакуации нет.

    Посольство в Киеве и консульства работают в штатном режиме, как и украинское посольство в Москве. Госорганы страны пребывания поддерживают рабочий контакт, препятствий выполнению дипломатических функций также нет.

    Если же вдруг что-то случилось неожиданное? Ситуация иногда обостряется сама собой. В случае военных действий между странами посольства и иные дипломатические учреждения выводятся из военной сферы и изолируются (интернируются) до согласования процедуры эвакуации. Даже в 1941 году в Берлине советское посольство не подвергалось физическому насилию. Да, процесс эвакуации через Балканы в Болгарию и далее в СССР был неприятным и местами унизительным, но даже немцы соблюли все юридические и дипломатические процедуры. Да, радикализм на Украине зашкаливает, отморозков много, но в интересах Киева соблюдать международные и дипломатические нормы.

    Конечно, есть мнение, что само наличие на Украине членов семей работников посольства и консульств представляет для этих людей опасность. Фактически это готовые заложники. И от греха подальше их лучше увезти оттуда вне зависимости от того, как будут развиваться события.

    Примерно в таком положении находились члены семей военнослужащих российских военных баз в Грузии (ГРВЗ) в первой половине 2000-х годов. Кроме того, они не имели дипломатического статуса. Тогда и было принято решение быстро вывести из Грузии остатки и так не способных эффективно функционировать баз в Ахалкалаки, Батуми, Вазиани (под Тбилиси) и Сагареджо. Последние россияне покинули базы аккурат в 2007 году. Тогда же были репатриированы в Россию молокане – русские-старообрядцы, компактно жившие в Грузии двести лет и подвергавшиеся давлению со стороны грузинских властей.

    В принципе в перестраховочном варианте нет ничего плохого. Посольство в Киеве неоднократно подвергалось нападениям радикалов, жгли машины с российскими дипномерами, в некоторых случаях дипломатам было небезопасно появляться на улице. Всего этого уже достаточно, чтобы обезопасить членов семей дипломатов. По некоторым оценкам, отношение к российским дипломатам в Киеве заметно хуже, чем в Кабуле. Тем не менее само понятие «эвакуация» сильно шире, чем вывезти семью в Москву на Новый год.

    Из того же Кабула сейчас эвакуированы чуть ли не все западные посольства. Европейские демократии вообще очень часто прибегают к такой форме действия. У них, во-первых, шкала угрозы более хрупкая, а, во-вторых, это часто делается не из-за угрозы жизни или блокировки работы, а именно как мера политического воздействия на страну пребывания. Россия (как и СССР) же еще никогда в истории не прибегала к эвакуации посольства как к политической мере. Кроме того, здания все равно остаются в собственности РФ – и их надо обслуживать.

    В истории СССР был фантастический пример, достойный кинематографа. После разрыва дипломатических отношений между СССР и Албанией в 1961 году и вплоть до их восстановления аж в 1990-м на территории здания советского посольства в Тиране вахтовым методом всегда находились двое специально обученных граждан СССР, которые охраняли здание и поддерживали его работоспособность. В условиях полной изоляции и беспрецедентного психологического давления.

    «Ловушка» в Киеве, к сожалению, в том, что дипломатические процедуры охраны посольства, интернирования или эвакуации в случае начала военных действий вступают в силу только тогда, когда война официально объявлена. Старомодно, путем обмена соответствующими дипломатическими посланиями (нотами).

    Но на Украине имеет место внутренний конфликт, гражданская война. При этом Киев официально, на уровне законодательства, считает Россию «страной-агрессором», что на дипломатическом языке означает войну. Тем не менее это состояние дипломатическим образом не зарегистрировано. Иными словами, Киев может в любой момент интернировать посольство «страны-агрессора». Это еще один в аргумент в пользу превентивного вывоза хотя бы членов семей дипломатов, ибо в украинском случае тут не знаешь, чего от них ожидать.

    Есть, кстати, один очень точный и наглядный признак срочной эвакуации дипломатических представительств. Дым. Не придумали более надежного и быстрого способа уничтожения секретной документации, чем старый добрый костер. Этот пресловутый дым наблюдали даже в США, когда российские представительства и консульство в Сан-Франциско были вынуждены оставить свои здания несколько лет назад. Кто-нибудь видел дым над посольством России в Киеве? Никто. Нет никакой эвакуации. Не надо пугать фондовый рынок.


     
     
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