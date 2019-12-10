Путин заявил о риске повторения «Сребреницы» в Донбассе после передачи границы Украине

В Кремле видели встречу президента Украины Владимира Зеленского с националистами, и непонятно, кто там сильнее, заявил российский лидер Владимир Путин.

Он также прокомментировал возможность закрытия границы военными Украины, заметив, что в Донбассе после этого «может начаться Сребреница», передает РИА «Новости».

«Украинская сторона все время ставит вопрос – дайте нам закрыть войсками границу. Ну я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет! Мы же видели, как Зеленский вел дискуссию с националистами. Непонятно, кто там сильнее и кто будет руководить ими, когда они туда войдут», – сказал Путин.

Видео с выступлением президента опубликовано в Twitter журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

Путин: Украинская сторона все время ставит вопрос - дайте нам закрыть войсками границу. Ну я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет! Мы же видели, как Зеленский вел дискуссию с националистами. Непонятно,кто там сильнее и кто будет руководить ими, когда они туда войдут pic.twitter.com/e6seGQSsgo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 10, 2019

Речь идет о резне в Сребренице – самом большом массовом убийстве в Европе после окончания Второй мировой войны. Сребреницкий анклав был взят армией боснийских сербов 11 июля 1995 года. Было убито 7 тыс.-8 тыс. взрослых мужчин из числа боснийских мусульман. В 2003 году ответственность за массовые убийства мирного бошнякского населения была официально признана властями Республики Сербской Боснии и Герцеговины. После этих событий НАТО приняло решение о бомбардировке Сербии.

Кроме того, Путин удивился, что на Украине до сих пор нет закона об амнистии после событий в Донбассе, хотя разговоры об этом идут с 2015 года.

Напомним, Украина настаивает на том, что граница над российской границей в Донбассе должны быть передана Киеву до выборов в Донбассе, однако это противоречит Минским соглашениям. На саммите в «нормандском формате» лидеры четырех стран выступили с заявлением в поддержку Минска-2.

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