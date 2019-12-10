«Нормандская четверка» выступила за изменение законов Украины

Лидеры «нормандской четверки» выступили за внесение изменений в законы Украины на основе так называемой формулы Штайнмайера, говорится в итоговом коммюнике саммита.

В коммюнике три пункта: «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «Меры по реализации политических положений минских соглашений» и «Продолжение» – передает РИА «Новости».

В документе говорится, что участники саммита считают «необходимым» включить «формулу Штайнмайера» в законы Украины для утверждения особого статуса Донбасса. Включение должно происходить «в соответствии с вариантом, согласованным в рамках «нормандской четверки" и Трехсторонней контактной группы», передает ТАСС.

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