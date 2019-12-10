Киев назвал «нормандский саммит» успешным

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель оценила переговоры лидеров «нормандской четверки».

По ее словам, «что бы сегодня ни писали, большинство этой информации неправдиво». Мендель заверила, что «на самом деле переговоры прошли очень успешно», а «украинская позиция была представлена очень сильно», передает ТАСС.

Она также сообщила, что обсуждать Крым «пока не планируется», передает РИА «Новости».

Напомним, в Париже состоялась встреча «нормандской четверки». После нее глава российского государства Владимир Путин провел двустороннюю беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем переговоры «нормандской четверки» продолжились за ужином.

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