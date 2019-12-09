Путин остался доволен встречей с Зеленским

Глава российского государства Владимир Путин сообщил, что встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским прошла хорошо.

Встреча продолжась 1 час 20 минут, передает РИА «Новости».

На вопрос о том, как прошла встреча с украинским президентом, Путин ответил: «Хорошо, доволен».

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