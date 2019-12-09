Началась встреча Путина и Зеленского

В Париже началась первая двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая проходит после саммита «нормандской четверки».

Лидеры до этого ни разу не встречались, только общаясь по телефону. По протоколу на встречу отведено около 45 минут, однако в Кремле сообщали, что разговор временными рамками не ограничен, передает РИА «Новости».

На встрече будут говорить о реализации минских соглашений, также ожидалось, что будет затронута газовая тематика – во встрече принимают участие в том числе министр энергетики России Александр Новак и глава Газпрома Алексей Миллер.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Зеленский пожали друг другу руки при знакомстве. Встречу двух лидеров запланировали до пресс-конференции лидеров «нормандского саммита».

«Нормандская четверка» собралась в понедельник в Париже.

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