Путин и Зеленский пожали друг другу руки

Во время знакомства в Париже президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский пожали друг другу руки, их встреча еще не состоялась, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Они просто пожали руки. Встреча еще впереди», – передает его слова РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос о том, как состоялось их знакомство.

Путин и Зеленский впервые встретились в Париже в понедельник, до этого общались только по телефону.

В столице Франции проходит саммит «нормандской четверки», встреча Путина и Зеленского запланирована до пресс-конференции лидеров четырех стран.