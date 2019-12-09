Встреча «нормандской четверки» началась в Париже

Встреча лидеров в «нормандском формате» началась в Елисейском дворце в Париже. Место президента Владимира Путина за столом переговоров находится напротив места президента Украины Владимира Зеленского.

Президент Франции Эммануэль Макрон, президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель сидят за круглым столом. Напротив Путина сидит Зеленский, слева от российского лидера – Меркель, справа – Макрон, передает ТАСС.

Напомним, в Париже проходит саммит «нормандской четверки». Ранее туда прибыл Владимир Путин. Российский лидер уже провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Сообщается, что Встреча Путина и Зеленского запланирована до пресс-конференции «нормандской четверки».