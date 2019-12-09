Путин прибыл в Париж на саммит «нормандской четверки»

Президент Владимир Путин прибыл в Париж, где скоро начнется саммит «нормандской четверки» (Россия, Франция, ФРГ, Украина) по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе.

Самолет главы государства приземлился в аэропорту Шарль де Голль, там Путин пересел в лимузин «Аурус» и отправился в Елисейский дворец, передает ТАСС.

«Нормандская четверка» соберется в зале «Мюрат» Елисейского дворца около 18.00 (мск). На переговоры лидеров отводится 2 часа 45 минут.

До этого Владимир Путин также проведет отдельные встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, затем с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Темой беседы Путина и Макрона может стать вопрос о неразмещении в Европе ракет средней и меньшей дальности, а разговор с Меркель пройдет на фоне высылки двух российских дипломатов из Берлина.

Встреча российского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским запланирована после переговоров «четверки», сообщил его помощник Юрий Ушаков.

Он также отметил, что не знает, сколько продлится беседа, поскольку «это будет зависеть от лидеров». При этом Ушаков подчеркнул, что прежде всего в повестке стоит вопрос выполнения Минских соглашений. Отмечалось, что в этой встрече примут участие глава правления Газпрома Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак.

Газета ВЗГЛЯД писала о вредных советах, полученных Зеленским перед встречей с Путиным, а также объясняла, почему нормандский саммит не поможет Донбассу.