Кремль анонсировал встречи Путина с Зеленским, Макроном и Меркель

Президент России Владимир Путин планирует провести в Париже 9 декабря на полях саммита «нормандской четверки» отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«[Планируем] осуществить столь важные двусторонние встречи и с президентом Макроном, и с канцлером ФРГ Меркель, и с президентом Украины Зеленским», – приводит его слова ТАСС.

Песков выразил надежду, что саммит «нормандской четверки» будет способствовать урегулированию ситуации на юго-востоке Украины и подтвердит безальтернативность «Минска-2».

В свою очередь представитель кабмина Германии Ульрике Деммер подтвердила, что Меркель запланировала двустороннюю встречу с Путиным. Она уточнила, что переговоры состоятся в 15.00 в Париже (17.00 мск). А в 15.30 (17.30 мск) Меркель проведет также встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Деммер сообщила, что Меркель намерена обсудить с Путиным на полях нормандского саммита в Париже в понедельник ситуацию вокруг высылки сотрудников российского посольства в Берлине в рамках расследования убийства гражданина Грузии, передает РИА «Новости».

Песков ранее в пятницу также сообщил, что Москва настроена на серьезную работу в рамках нормандского саммита во французской столице.