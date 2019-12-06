В Кремле рассказали о настрое перед «нормандским» саммитом

Москва настроена на серьезную работу в рамках «нормандского» саммита во французской столице, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Что касается настроя – настрой серьезный. Ожидание одно – способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны, обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения Минских договоренностей, не допустить попытки какого-то размывания этих договоренностей», – приводит его слова ТАСС.

Также в Кремле выразили надежду на проведение важных двусторонних встреч с главами Франции, Германии и Украины Эммануэлем Макроном, Ангелой Меркель и Владимиром Зеленским.

Песков выразил уверенность, что французские власти смогут обеспечить все необходимые условия для проведения саммита «нормандской четверки» в Париже, где сейчас проходят митинги, передает РИА «Новости».

Напомним, встреча «нормандской четверки» запланирована на 9 декабря. Президент Владимир Путин и Зеленский могут провести отдельную встречу на полях саммита.

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