Путин и Зеленский на встрече «нормандской четверки» могут провести отдельную встречу

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут провести отдельную встречу на саммите «нормандской четверки», сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Я думаю, что к этому дело идет, чтобы провести отдельную встречу [президентов РФ и Украины]», – отметил Ушаков, передает ТАСС.

Он уточнил, что оба лидера будут находиться в одном помещении, у них будет возможность переговорить друг с другом.

Ушаков отметил, что программа визита Путина в Париж, где пройдет саммит, на данный момент проходит согласование.

«Она будет состоять из трех основных элементов: в начале – переговоры, потом рабочий обед и потом пресс-конференция», – сказал помощник главы государства.

На пресс-конференцию могут выйти лидеры всех четырех стран – участниц саммита, но вопрос еще окончательно не проработан, добавил Ушаков.

Также возможны «отдельные двусторонки», о которых «еще предстоит договориться».

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа дал Зеленскому совет: при общении с Путиным не идти «на уступки, которые могут принести вред» Украине.

Напомним, саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Германию и Францию повлиять на Украину для принятия дополнительных шагов по выполнению Минских соглашений.