В Кремле назвали дату саммита «нормандской четверки»

Подготовка Кремля к саммиту в «нормандском формате» 9 декабря вступила в завершающую стадию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нормандский формат» запланирован на 9 декабря, это действительно так, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию», – сказал представитель Кремля.

В то же время Песков отказался давать прогнозы относительно итогов саммита в «нормандском формате». «По «нормандской четверке» я не буду высказывать какие-то ожидания: это очень серьезная встреча, долгожданная», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Он напомнил, что «был очень большой перерыв в работе «нормандского формата». «Давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, ни занижать, надеясь, что все-таки подготовка возымеет свои результаты», – предложил Песков.

Песков также уточнил, что 18 ноября президент Владимир Путин проведет международный телефонный разговор. Он не назвал, кто станет собеседником главы государства, но заметил, что разговор «будет во многом связан с подготовкой к «нормандскому формату».

Ранее в администрации президента Франции Эммануэля Макрона заявляли, что встреча глав государств «нормандского формата» пройдет 9 декабря в Париже.