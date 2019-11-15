Франция официально подтвердила проведение саммита в «нормандском формате»

Встреча глав государств «нормандского формата» пройдет 9 декабря в Париже, подтвердили в администрации президента Франции Эмманюэля Макрона.

«В понедельник, 9 декабря, состоится саммит Нормандского формата. Он объединит в Париже глав государств и правительств Франции, ФРГ, России и Украины. Перспектива проведения саммита в Нормандском формате обсуждалась летом в ходе встречи президента (Французской) Республики (Эммануэля Макрона) с президентом (России Владимиром) Путиным 19 августа в Брегансоне, затем в ходе саммита G7 в Биаррице», – сообщили в администрации президента Франции, передает РИА «Новости».

Там отметили, что « в течение лета были достигнуты значительные подвижки в переговорах с целью урегулирования конфликта на востоке Украины».

«В частности, удалось провести отвод войск в нескольких зонах напряженности линии соприкосновения. (Встреча) позволит открыть новый эпизод реализации минских соглашений», – отметили в администрации Макрона.

Ранее о встрече «нормандской четверки» сообщило агентство Bloomberg. После этого правительство Германии подтвердило, что Ангела Меркель примет участие в саммите.