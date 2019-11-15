СМИ назвали дату и место встречи в нормандском формате

Встреча лидеров «Нормандской четверки» состоится 9 декабря в Париже, сообщает Bloomberg со ссылкой на канцелярию президента Франции Эмманюэля Макрона.

Саммит лидеров государств в нормандском формате, куда входят Россия, Украина, Франция и Германия, запланирован на 9 декабря 2019 года в Париже, сообщили в канцелярии Макрона, передает ТАСС.

Ранее на этой неделе в Кремле отметили позитивную динамику в подготовке саммита в нормандском формате.

А перед этим на Украине заявили о выполнении всех условий для встречи «нормандской четверки».