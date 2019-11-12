На Украине заявили о выполнении всех условий для встречи «нормандской четверки»

Сняты все препятствия для встречи в «нормандском формате», так как выполнено разведение сил и средств в трех пунктах на линии соприкосновения, заявила представитель переговорщика от Украины в Минске Леонида Кучмы Дарья Олифер.

«Сегодня на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандской формате на высшем уровне – разведение сил и средств в районе н.п. Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении», – написала она в своем Facebook.

Она добавила, что проведение встречи лидеров четырех стран в ближайшее время «ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта».

Ранее полпред России Борис Грызлов сообщил, что СММ ОБСЕ подтвердила разведение сил в Петровском. Ранее также был осуществлен этот процесс в Золотом и Станице Луганской.

На прошлой неделе в Германии заявили о том, что добиваются проведения встречи лидеров «нормандского формата» в ближайшие недели. При этом в Кремле опровергли информацию о якобы запланированной встрече 15 ноября.