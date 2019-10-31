Песков опроверг сообщение о проведении нормандского саммита 15 ноября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о проведении нормандского саммита 15 ноября, а также встречу Владимира Путина со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Это не так, даты пока нет», – прокомментировал сообщения о проведении саммита Песков, сообщает РИА «Новости».

Ранее Кремль сообщил, что конкретных сроков проведения саммита «нормандской четверки» пока нет, так как запросы «одной из сторон» постоянно меняются.

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