Кремль объяснил сложности с подготовкой саммита «нормандской четверки»

Конкретных сроков проведения саммита «нормандской четверки» пока нет, поскольку запросы «одной из сторон» постоянно меняются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас никаких конкретно обозначенных сроков [саммита] нет и быть не может, потому что, как вы знаете позицию президента России Владимира Путина, сначала [должна быть] подготовка, потом – саммит», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Он добавил, что в настоящее время подготовка вестись не может, потому что «постоянно меняется запросная позиция одной из сторон».

При этом Песков не уточнил, о ком идет речь. В «нормандскую четверку» входят Германия, Россия, Украина и Франция.

Представитель Кремля также подчеркнул, что одна из сторон отходит от минских соглашений.

«Вы знаете, что «нормандский формат» в свое время согласовал некий комплекс договоренностей. И сейчас одна из сторон – участниц допускает отхождения от этого комплекса договоренностей, затрудняя тем самым подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту», – сказал Песков.

В связи с этим, по его словам, «нормандский формат» испытывает определенные трудности.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что продвижений по подготовке нормандского саммита по Украине на данный момент нет.

Напомним, проведение нормандского саммита обсуждали президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в минувшую субботу. Президент Украины Владимир Зеленский выражал надежду, что встреча «нормандской четверки» состоится в ноябре.

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