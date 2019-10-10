Зеленский назвал возможные сроки «нормандского саммита»

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает согласовать дату саммита в «нормандском формате» на следующей неделе. Он выразил надежду, что встреча состоится в ноябре.

«Я думаю, что мы получим дату на следующей неделе, мы будем знать ее, я имею ввиду. Я думаю, что дата будет в этом году, я думаю, что в ноябре», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее Зеленский заявил, что встретиться с российским лидером Владимиром Путиным может пока только в «нормандском формате».

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила с Зеленским возможность встречи в «нормандском формате». Они согласились, что выполнены все условия для проведения саммита.

В то же время МИД России назвал условием проведения саммита «нормандской четверки» разведение сил и сторон в Золотом и Петровском, которое было сорвано по вине украинской стороны и в среду, и в четверг.

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